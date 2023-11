Carrarese Un buon pareggio. E meritato

PERUGIA

1

CARRARESE

1

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis 6; Paz 6, Angella 5, Vulikic 6,5, Cancellieri 6 (27’st Bozzolan 6); Iannoni 6,5, Bartolomei 6, Kouan 5,5 (1’st Ricci 6+); Santoro 6; Seghetti 6+ (38’st Cudrig s.v.), Matos 6,5 (27’st Lisi 6). A disposizione: Furlan, Dell’Orco, Morichelli, Mezzoni, Acella, Torrasi, Giunti. Allenatore: Francesco Baldini.

CARRARESE (3-5-2): Bleve 6; Coppolaro 6, Illanes 6,5, Imperiale 6,5; Zanon 6,5 (37’st Raimo s.v.), Della Latta 6 (19’st Belloni 6), Schiavi 6,5, Palmieri 6 (19’st Zuelli 6), Cicconi 6,5 (45’st Cerretelli s.v.); Capello 6,5, Panico 5,5 (37’st Simeri s.v.). A disposizione: Mazzini, Tampucci, Cartano, Cerretelli, Opoola, Giannetti. Allenatore: Alessandro Dal Canto.

Arbitro: Ancora di Roma 1. Assistenti: Renzullo di Torre del Greco e Landoni di Milano. Quarto ufficiale: Cerbasi di Arezzo.

Marcatori: 37’ pt Capello, 47’pt Matos.

Note: ammoniti Illanes, Iannoni, Schiavi. Spettatori 3.332 spettatori (di cui 150 ospiti).

PERUGIA – La Carrarese se ne va via dal ’Curi’ con un punto. Meritato. E con questo fanno dieci in quattro gare. Un pareggio che permette alla squadra di Dal Canto di restare davanti ai biancorossi. La Carrarese ha il merito di aver disinnescato il Perugia e di aver comandato il gioco nel primo tempo, tanto da sbloccare il risultato con Capello. Il pareggio dei padroni di casa, arrivato poco prima dell’intervallo, taglia un po’ le gambe agli apuani che, nella ripresa, controllano ma rischiano sulla traversa di Ricci.

L’avvio della Carrarese è veemente: la pressione è asfissiante, il Perugia fatica a costruire, anche le ripartenze dal basso non sono fluide. La squadra di Dal Canto chiude i varchi, difficile passare sulle corsie esterne, Paz e Cancellieri non hanno vita facile con Cicconi e Zanon. Nelle sporadiche sortite sulla trequarti avversaria, gli umbri non trovano la combinazione vincente, Santoro prima (23’), Kouan poi (26’) ci provano dalla distanza senza soddisfazione. È un giocare a ritmo blando senza trovare il bandolo della matassa. Che invece trova la Carrarese: Panico (34’) prova il gol di tacco ma Adamonis para senza problemi. Ma nulla può quando Capello, che riceve da Cicconi, brucia Angella e fa 1-0. Il Perugia si sveglia dopo lo schiaffo della Carrarese. Il primo a suonare la carica è Iannoni che prende palla, si fa mezzo campo, mette in mezzo per Kouan che da buona posizione calcia alle stelle. Nel recupero arriva il pareggio del Perugia: Santoro allarga per Matos, il brasiliano arriva sul fondo e con un tiro-cross (deviato?) lascia di stucco Bleve.

Nella ripresa dopo un brivido sulla schiena per tutto il pubblico di casa a causa di uno svarione di Angella che Capello non sfrutta, il Perugia (9’) va vicino al gol del vantaggio, ma la conclusione di Ricci si stampa sulla traversa. Ancora sfortunata la squadra umbra al 12’ quando Seghetti di rapina fa il 2-1 ma per il guardalinee è fuorigioco. Gli allenatori pescano dalla panchina ma il risultato non cambia.

Francesca Mencacci