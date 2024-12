Carrarese Un punto prezioso. Finotto illude ma Veroli pareggia

SAMPDORIA1CARRARESE1

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Meulensteen, Veroli; Depaoli (34’ Venuti), Akinsanmiro, Vieira (62’ Kasami), Yepes, Barreca (62’ Pedrola); Tutino (81’ Borini), Coda. A disp. Vismara, Silvestri, Bellemo, Ricci, Lagumina, Vulikic, Leonardi, Ioannou. All. Semplici.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli (54’ Capezzi), Schiavi (78’ Palmieri), Giovane (63’ Cherubini), Cicconi; Finotto (54’ Capezzi), Cerri (46’ Shpendi). A disp. Chiorra, Bouah, Belloni, Maressa, Cherubini, Falco, Capello, Panico. All. Calabro.

Arbitro: Prontera di Bologna; assistenti D’Ascanio di Ancona Emmanuele di Pisa; quarto ufficiale Andeng di Pesaro; var Gariglio di Pinerolo; avar Longo di Paola.

Marcatori: 4’ Finotto (C), 67’ Veroli (S).

Note: spettatori 23.636; angoli 8-3; 53’ espulso Illanes per fallo di mano; ammoniti Barreca, Schiavi, Cherubini; recupero 2’ e 6’.

GENOVA – La Carrarese ottiene un gran punto a Marassi spaventando la Samp con un gol in avvio e reggendone poi l’urto pur dovendo giocare per un tempo in inferiorità numerica. Il rammarico è quello perchè in 11 contro 11 era in vantaggio. L’allenatore Semplici ne cambia cinque rispetto alla gara di Cremona modificando in particolare quasi tutto il centrocampo. La Carrarese ritrova Imperiale in difesa, Giovane a centrocampo mentre in attacco Calabro rilancia Finotto a fianco di Cerri. Passano pochi minuti e in uno stadio che è una bolgia gli apuani passano. Su fallo laterale in attacco la sponda di Cerri e la deviazione di Schiavi ’armano’ Zuelli che dal limite imbecca Finotto per una girata piuttosto semplice. Carrarese in vantaggio per la gioia dei suoi oltre 1600 tifosi al seguito. Al 10’ la Sampdoria non sfrutta un bel cross da sinistra di Barreca con Meulensteen e Tutino che si ostacolano a vicenda. I doriani iniziano un forcing che dura tutto il primo tempo ma che, a parte un gran possesso palla, non sortisce tiri pericolosi. La Carrarese rimane raccolta e si difende con ordine, ma non riesce mai a ripartire anche perché davanti gli attaccanti non tengono palla consentendo alla squadra di salire. Si va al riposo con la Doria subissata dai fischi dei propri sostenitori.

Al rientro dagli spogliatoi pubblico di casa ancora inferocito coi blucerchiati che, però, partono sparati. Al 3’ Bleve è miracoloso prima sul tiro di Vieira e poi sulla respinta ravvicinata di Coda. Al 6’ Zanon perde una brutta palla a centrocampo e sulla ripartenza della Samp nell’uno contro uno con Coda l’argentino Illanes si aiuta con la mano. Il Var chiama a rapporto Prontera che espelle il giocatore azzurro. Calabro corre ai ripari inserendo un difensore al posto di Finotto. Ma la perdita di un uomo è decisiva. I padroni di casa continuano a spingere e al 62’ trovano il pareggio su azione d’angolo con una deviazione di Veroli. La Carrarese prova a reagire e su un’inzuccata da corner di Coppolaro si rende pericolosa Al 73’ grande incursione in area di Yepes che calcia a lato mentre all’83’ Coda stacca libero in area ma Bleve gli blocca la conclusione. Bleve è strepitoso anche un minuto dopo quando si oppone al tiro di Kasami che sembrava diventare imprendibile complice una deviazione. La Samp cerca il successo ma la Carrarese non si fa superare neanche negli ultimi 6 di recupero.

Gianluca Bondielli