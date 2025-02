Carrarese "Una vittoria fondamentale". Finotto: "Se alziamo il ritmo possiamo tutto"

Mattia Finotto sabato ha messo a segno il suo 4° gol stagionale, il 21° complessivo in serie B e il 13° con la maglia della Carrarese. Con questa segnatura l’eroe della finale col Vicenza ha messo la freccia su Cerri diventando il giocatore più prolifico del reparto avanzato azzurro e avvicinandosi a Schiavi, capocannoniere della squadra con 5 gol all’attivo. "E’ stata una rete importante – ha detto l’attaccante trevigiano – perché è servita a portare a casa una vittoria per noi fondamentale. Sono riuscito a stoppare bene la palla e sono andato subito con l’intenzione di girarmi e tirare. Ho impattato il pallone nel modo corretto e il tiro è partito bene. Ho subito capito che sarebbe entrato in porta". La Carrarese ha avuto una prima parte di gara arrembante nella quale ha annichilito la Salernitana ma nel finale ha rischiato grosso.

"E’ vero – ha confermato il bomber – abbiamo fatto una gran bella partita. Quando riusciamo a tenere un’intensità elevata in campo possiamo mettere in difficoltà qualsiasi avversario, anche una squadra forte come la Salernitana che mi ha dato la sensazione di avere giocatori bravi tecnicamente. E’ chiaro che nel finale, quando abbiamo abbassato un po’ i ritmi, è venuta fuori la loro qualità. La parte conclusiva della sfida è stata carica d’ansia a causa dei due gol presi ma l’importante era portare a casa la vittoria in qualsiasi modo e siamo stati bravi a farlo. Col senno del poi nell’ultima mezzora avremmo dovuto tener su un po’ più di palloni. Potevamo fare qualcosa in più e sappiamo che c’è da migliorare ma pur soffrendo abbiamo tenuto il risultato e siamo contentissimi".

Finotto ha segnato il suo secondo gol, dopo quello di Marassi, avendo come compagno di reparto Cerri, col quale spesso è in concorrenza per una maglia a conferma che i due possono giocare tranquillamente insieme. "Con lui mi trovo bene, come con gli altri compagni di reparto del resto, ma è logico che i compiti sono un po’ diversi. Essendo più strutturato, è lui ad andare di più sulle prime palle e io sulle sue spizzate. Quando è in campo mi permette di prendere qualche botta in meno. Direi che ce la siamo cavata bene insieme anche se non era facile giocare palla con una difesa forte come quella della Salernitana. In generale, comunque, abbiamo un attacco ben assortito e anche i nuovi arrivati ci potranno dare una grossa mano. Sono stati fatti innesti mirati con le caratteristiche di cui avevamo bisogno. Ci sarà bisogno di tutti quanti per raggiungere la salvezza".