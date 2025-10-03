Carrarese Va stretto il pari contro il Modena. Disinnescate le bocche di fuoco emiliane

"Quando giochi contro il Modena ed alla fine esci dal campo con rammarico vuol dire che qualcosa di buono hai fatto". Antonio Calabro ha preso con positività il pareggio di mercoledì sera. "Era una partita dura contro un avversario forte che ha una media alta di tiri nello specchio e che con noi non ne ha fatto nessuno. Noi invece abbiamo avuto due grandi occasioni ed è logico che a fine gara un pizzico di amarezza ci sia".

Il mister salentino per sette undicesimi ha riproposto la squadra di Empoli. "Il turnover per me si può intendere se in due mesi fai tre partite in una settimana sempre. Allora lì hai da fare determinati ragionamenti. Soprattutto a inizio campionato non c’è bisogno di farsi troppi problemi nella scelta dei giocatori per la prima gara infrasettimanale. Le scelte le fai anche sulla base della terza partita e dell’aspetto tattico". Delle tre partite interne quella col Modena è stata la più convincente. "E’ stata una prestazione importante al cospetto di un avversario solido con l’identikt da squadra da vertice. Mi prendo questo punto sapendo che in questo campionato lungo e difficile, più dello scorso anno, se saremo così compatti potremo lottare per il nostro obiettivo che è la salvezza".

Nel primo si è visto un Calabro più agitato del solito in panchina. "Si saliva poco, si pressava poco alto. In mattinata avevamo provato delle uscite difensive più alte di quelle che stavamo facendo. Avevo l’impressione ci fosse anche un po’ di timore oltre alle difficoltà dateci dall’avversario. Se non abbiamo visto il solito Modena brillante, però, è solo per i meriti della Carrarese che ha limitato tantissimo le sue giocate".

Su Illanes il tecnico di Melendugno si è espresso così. "E’ un dato di fatto che con lui in campo abbiamo preso meno gol. Penso che anche l’anno scorso da centrale abbia fatto delle buone partite soprattutto all’inizio. Quest’anno abbiamo deciso di puntare su di lui perché nel palcoscenico nazionale dalla serie A alla B vi posso assicurare che c’è una grande difficoltà a trovare difensori in Italia. Quando uno ce li ha in casa, anche se li porta dietro dalla serie C, cerca sempre di valorizzare i suoi che è la cosa migliore". Mercoledì ci sono state alcune esclusioni importanti con Arena, Salamon e Accornero finiti fuori dai convocati. "Devo fare delle scelte. A volte proverò a ruotare ma in alcuni casi non si potrà fare perché se no rischi di scontentare tutti. La maglia da titolare va conquistata e mantenuta perché dietro c’è gente che scalpita ma anche chi va in panchina deve stare attento perché dietro c’è gente che preme altrettanto perché va in tribuna".