Carrarese vicina alla salvezza: Calabro prepara la sfida contro il Mantova

L’obiettivo salvezza è così vicino che la Carrarese sembra quasi già toccarlo. Venerdì, contro un Mantova molto più inguaiato, ci potrebbe essere il rischio di una sorta di appagamento anche a livello inconscio ma Antonio Calabro in conferenza stampa ha sgombrato subito ogni dubbio su questa ipotesi.

Mister, come ha visto la squadra a livello umorale dopo il successo col Modena? Troppa euforia?

"No assolutamente. Mentalmente i ragazzi sono orientati e li ho ritrovati bene. Le uniche difficoltà che abbiamo avuto in questi primi allenamenti pre Mantova sono gli strascichi a livello fisico che ha lasciato la partita precedente".

Il Mantova segna ma subisce anche tanti gol. Si aspetta una squadra aggressiva?

"Se loro saranno aggressivi noi lo dovremo essere altrettanto. Dovremo cercare di ripetere un po’ anche quello che è stato l’atteggiamento della partita d’andata dove abbiamo fatto forse una delle migliori partite pur non vincendola. Eravamo anzi andati sotto e l’abbiamo recuperata. Dobbiamo dare continuità di prestazioni, di risultati e soprattutto di mentalità".

In questi giorni si stanno facendo tanti calcoli sulla quota salvezza. Lei che ne pensa?

"Ho sempre detto che si fa solo confusione concentrandosi sui calcoli. Noi dobbiamo pensare solo alla vittoria. La mentalità deve essere quella di giocare per vincere contro qualsiasi avversario ed i miei ragazzi hanno l’atteggiamento giusto anche nelle partitelle fra di loro perché si scornano per non perderle".

Ha alle liste dei cambiamenti a livello di formazione?

"Anche stavolta avremo due partite ravvicinate com’è già successo con Sassuolo e Modena. In quel caso ho attinto a quasi tutte le risorse che ho a disposizione e la stessa cosa ho intenzione di fare anche in relazione alle gare con Mantova e Palermo. Non lo ritengo un turn over perché cercherò di mettere in campo la formazione che riterrò migliore ma tenendo presenti anche le condizioni fisiche dei giocatori".

I tifosi della Carrarese hanno già acquistato tutti i 947 biglietti del settore ospiti. Che si sente di dire?

"Che sarà una bellissima partita in uno stadio pieno. Da parte nostra avremo un seguito incredibile. I nostri tifosi continuano ad avere un entusiasmo eccezionale che è alimentato dai nostri risultati e dalle nostre prestazioni. Ben venga tutto questo. Noi lavoriamo per quello".