Carrarese Voglia di riscatto contro il Brescia. Rondinelle irrequiete cambiano il tecnico

A solo un mese e mezzo dalla gara d’andata la Carrarese incrocia di nuovo il Brescia. La sfida del Rigamonti, terminata con uno 0 a 0 che andò stretto agli apuani, aveva lasciato le due formazioni a pari punti (20). In questo periodo a far peggio sono state le rondinelle che adesso sono dietro in classifica di due lunghezze. Curiosamente la Carrarese ritrova i lombardi nuovamente dopo un cambio di guida tecnica. All’andata era stato appena esonerato Maran ed era stato sostituito con Bisoli, anche se nell’occasione essendo squalificato sedette in panchina il suo secondo Angelini.

In settimana il presidente Cellino ha dato il benservito a Bisoli (pessima la sua gestione con 6 punti in 7 gare) e richiamato Maran. Questo significa che anche stavolta mister Calabro non avrà riferimenti precisi sugli avversari. E’ probabile che il Brescia abbandonerà il 3-5-2 scelto da Bisoli per tornare con la difesa a quattro impostata precedentemente da Maran.

Il tecnico di Melendugno, comunque, è chiamato a guardare prima di tutto in casa propria. Nonostante le tre sconfitte consecutive la Carrarese mantiene uno zoccolo duro dal quale ripartire. I dubbi restano sempre i soliti. Un primo legato al modulo: 3-5-2 o 3-4-2-1? E un secondo legato alla composizione del reparto offensivo. In porta, vista l’indisponibilità di Bleve, ci sarà il debutto del neo arrivato Fiorillo. Chiorra non si è giocato al meglio le sue due chance da titolare e la Carrarese ha optato per un sostituto d’esperienza. La difesa è obbligata visto che mancherà Coppolaro mentre Guarino, assente proprio dalla gara di andata di Brescia, ripartirà dalla panchina. Anche in mediana sono previste tante conferme a partire dai due esterni, Zanon e Cicconi, proseguendo con Schiavi e Giovane in mediana. A “ballare“ come sempre è la posizione ibrida fra mezzala pura e intermezzo. Scegliere Zuelli o il nuovo arrivato Melegoni significherebbe avere più equilibro in mezzo al campo. Optare sul doppio trequartista vorrebbe dire dare da subito un’impronta più segnatamente offensiva al match.

In avanti, infine, le rotazioni sono sempre state all’ordine del giorno e ultimamente hanno premiato di più Shpendi e Finotto rispetto a Cherubini e Cerri. Il centravanti in prestito dalla Juventus è l’unico partito dalla panchina nelle ultime 4 partite. Era stato titolare, invece, nelle precedenti 4 dove la Carrarese aveva fatto 8 punti senza mai perdere.