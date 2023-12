Carrarese, voglia di riscatto. Giannetti: "A Rimini puniti da un episodio dubbio. Ora il derby per rifarci»

"Un finale beffardo che ci ha penalizzato oltremodo dopo una buona prestazione". Niccolò Giannetti riassume così la sfortunata trasferta di Rimini, dalla quale la Carrarese è tornata con la quinta sconfitta in campionato a causa di un rigore piuttosto dubbio concesso dal direttore di gara per un tocco di mano di Imperiale in area di rigore, dopo che il pallone aveva prima toccato la sua coscia.

"In partite bloccate – ha proseguito l’attaccante azzurro – contano molto gli episodi e così è stato. Si è trattato di una situazione più che dubbia con una decisione pesante che ha deciso la sfida, purtroppo, a nostro sfavore". Il bomber senese, che dopo una stagione e mezza all’ombra delle Apuane ad ottobre è tornato a far parte della batteria degli attaccanti a disposizione di mister Dal Canto, ha preferito non soffermarsi oltre sulle polemiche arbitrali e si è quindi concentrato sulle difficoltà palesate dal reparto offensivo: "Non ritengo consono parlare di ‘mal di gol’ anche perché nel calcio si vive sempre di questi periodi, quando non segni è colpa degli attaccanti e quando prendi gol è colpa dei difensori. Niente di più sbagliato, sono i classici luoghi comuni; invero nel calcio moderno si attacca e si difende tutti assieme. Siamo una squadra che costruisce una grande mole di gioco, in questo periodo riusciamo a concretizzare meno, ma sono convinto, come successo altre volte in passato, che torneremo presto ad essere produttivi sotto porta".

Magari già dalla sfida di domenica prossima, il derby contro la Lucchese, in programma alle 20.45 allo stadio dei Marmi: "È un match molto sentito da tutto l’ambiente – ha detto il classe ‘91 – e a cui i nostri tifosi tengono tantissimo. Sarà una partita difficile nella quale dobbiamo aggiungere un pizzico di cattiveria e convinzione nei mezzi di cui disponiamo per riuscire a centrare l’intera posta. Adesso abbiamo bisogno di regalare a noi stessi ed ai nostri tifosi una bella soddisfazione". Contro i rossoneri, però, ci saranno tre assenze pesanti per squalifica. Si tratta Panico, entrato in diffida appena una settimana fa e ammonito al Neri dopo 33’, e di Della Latta e Illanes, espulsi rispettivamente per una sbracciata e per proteste. Provvedimenti, questi ultimi, fortemente contestati dal tecnico nel post partita: "Simone ha protetto la palla, Julian non ha detto nulla di offensivo. Gli arbitri devono capire di essere una parte del sistema calcio, non i protagonisti".

Alessandro Salvetti