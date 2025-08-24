Casa dea, parla juric. "Nerazzurri ben messi in campo»

Anche per l’Atalanta quella di questa sera sarà una partita storica. La prima senza Gasperini in panchina dal 2015. Ivan Juric in conferenza stampa ha mostrato entusiasmo e voglia: "È un gruppo di giovani che vogliono lavorare e imparare, pensano poco a quello che è stato: vogliono fare una bella annata, mettersi in mostra. Percepisco sensazioni positive. Mi aspetto di vedere quanto provato in questo mese: ho visto una grandissima partecipazione, grande voglia di imparare. Voglio vederli all’opera, giocando a testa alta".

Krstovic e Zalewski, gli ultimi arrivati, dovrebbero partire dalla panchina, anche se l’allenatore ha esplicitato come la loro condizione potrebbe permettergli di giocare dal primo minuto. Chi avrà una maglia da titolare molto probabilmente sarà Scamacca: "Stiamo anticipando un po’ i tempi. In questi 40 giorni l’ho visto in modo spettacolare per lavoro e voglia di esserci. Sappiamo ci saranno giornate buone e altre meno buone: ma lo considero pronto, anche se non al 100%".

Immmancabile, da parte di Juric, un commento sul Pisa: "Gilardino ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Mette in campo la squadra ottimamente: sanno chiudere bene gli spazi ma non rinunciano a giocare. In precampionato hanno ottenuto dei buoni risultati e fatto delle ottime prestazioni".

Per quanto riguarda la formazione, il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1. Alle spalle di Scamacca dovrebbero agire De Ketelaere e poi sarà ballottaggio tra Samardzic, Sulemana e Maldini.

Lorenzo Vero