Casarini. "Bravi a tenere botta. Potevamo raddoppiare»

AREZZOUna grande gara di sostanza per Federico Casarini. "Siamo stati bravi a tenere botta e a sfruttare l’occasione del gol – spiega – poi nella ripresa abbiamo avuto anche la possibilità di raddoppiare. Nel finale ci siamo compattati. Playoff? Ovvio che prima bisogna completare il traguardo salvezza con gli ultimi punti, ma é innegabile che un pensierino lo si possa fare di questo passo. L’assist di tacco per Sall? Mi mancava in carriera (sorride, ndr), mi dispiace soprattutto per lui perché merita il gol, sarebbe stata la ciliegina della gara".

Programma. La 12^ di ritorno: Arezzo-Carpi 0-1, Pineto-Milan U23 2-1, Pontedera-Pescara 0-3, Legnago-Rimini 1-3, Pianese-Spal 0-1, Perugia-Torres 1-0, Campobasso-Ascoli 2-0, Vis Pesaro-Gubbio 1-1, Ternana-Sestri 1-0, Lucchese-Entella 2-2.

Classifica. Entella 68, Ternana (-2) 66, Torres e Pescara 57, Vis Pesaro 51, Arezzo 49, Pineto 48, Pianese 44, Rimini (-2) 43, Carpi 39, Gubbio 38, Perugia, Campobasso e Pontedera 36, Ascoli 33, Spal (-3) 28, Lucchese (-6) 26, Legnago, Sestri e Milan U23 23.