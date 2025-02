Casati Arcore ormai spacciata ma sul mercato non molla. Ingaggiati quattro giocatori

Con otto punti in classifica è pressoché spacciata. Otto punti da recuperare sulla Manara, dieci sull’Olginatese, tutte le altre (in prospettiva “forbice“) ancora più lontane, ma non per questo la Casati Arcore si dà per vinta e nei giorni scorsi ha ufficializzato quattro volti nuovi. Nuovi in parte perché quello dell’attaccante Stefano Mantellini (foto) è un gradito ritorno dopo che nella stagione 2018/19 in Promozione trascinò a suon di gol (24) la Casati ai playoff. È già andato a segno con il Lemine domenica, aveva iniziato il campionato a Solaro. Sempre davanti arriva dal Castello il classe 2005 Alessandro Alquati. Forze nuove anche in difesa con gli ingaggi di Federico Ferrari (2003) dal Cinisello e di Lorenzo Pagani dal Tribiano ma con ampi trascorsi alla Speranza Agrate.

Ro.San.