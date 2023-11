"Cascio e Pieve San Paolo si sfidano nella Coppa provinciale di Terza categoria"

Si sono giocate le prime gare della Coppa provinciale di Terza categoria. La sfida tra Cascio e Pieve San Paolo – che si è giocata martedì sera a Molazzana – , ha visto i gialloblu della Piana imporsi per 2 a 0 in trasferta, grazie alle reti siglate da Panattoni e Ighli Vannucchi, quest’ultima siglata su calcio di rigore. Da segnalare che il Cascio ha giocato gran parte del match in inferiorità numerica per l’espulsione di Adami, per un fallo di mano da ultimo difendente fuori dall’area di rigore. A decidere chi passerà il turno ci pernserà la prossima partita del 22 novembre, quella tra il Cascio e il Valfreddana, anche se, per i garfagnini, il passaggio del turno sembra arduo con questa classifica: Pieve San Paolo 4; Valfreddana 1, Cascio 0.

Finisce in parità, invece, la sfida tra New Team e Fiicaia Diavoli Rossi, giocata a San Romano. Uno 0 a 0 che mantiene ancora aperti i giochi, con una graduatoria, per questo girone, che vede: Atletico Castiglione 3, New Team e Filicaia Diavoli Rossi 1. Il 22 novembre si deciderà chi passa, dopo il match tra Atletico Castiglione e Filicaia Diavoli Rossi. Alessia Lombardi