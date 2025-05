Casentino Academy eliminato dal Fiesole nei playoff di Promozione

Scorrono i titoli di coda per il Casentino Academy di Bonini. I gialloverdi impegnati nella finalissima dei playoff del campionato di Promozione infatti non riescono a uscire indenni dalla sfida contro il Fiesole sul campo di Pontassieve. I fiorentini, entrati in gioco fin dalla semifinale (a differenza del Casentino che con la forbice ha tagliato fuori dalla corsa la quinta in classifica), hanno avuto la meglio nell’arco dei 90’ di gioco.

Il Fiesole costretto per il quarto posto in campionato a cercare solo la vittoria trova la rete al 29’ con Gigli che rompe equilibri e schemi. Il Casentino riesce però a pareggiare al 46’. Un gol pesante che potrebbe anche valere il pass alla fase successiva se non fosse ancora per Gigli che quasi allo scadere, all’86’, trova il raddoppio che vale il passaggio del turni per la propria formazione e l’eliminazione del Casentino Academy dopo una stagione comunque memorabile, chiusa alle spalle della corazzata Sansovino.

Impresa del Cortona Camucia. La squadra di Giulio Peruzzi sul neutro di Torrita supera di misura la corazzata Atletico Piancastagnaio. I cortonesi erano costretti a vincere per passare il turno e così è stato. A decidere l’incontro una rete di Petica al 35’ del primo tempo.

Bella cornice di pubblico sugli spalti che ha osservato la contesa del primo tempo e la sofferenza nella ripresa che alla fine ha visto esultare gli arancioneri. Domenica prossima, in campo neutro, ecco la Casolese come prossima avversaria.

Pubblico delle grandi occasioni anche a Foiano per il derby Fratticiola-Fratta Santa Caterina. Alla fine a prevalere sono stati i colori giallorossi dei primi. Al 41’ un gol di Ceccherini aveva rotto gli indugi ma ecco al 45’ il pareggio di Viti. A pochi minuti dal 90’ sul punteggio di 1-1 che avrebbe portato l’incontro ai supplementari ecco il raddoppio di Camilloni. Avventura finita per la Fratta, la storia prosegue per la Fratticiola che vola quindi alla fase successiva degli spareggi che possono valere l’accesso alla categoria superiore.

Nelle prossime ore verrà delineato il programma e soprattutto l’impianto di gioco.

Matteo Marzotti