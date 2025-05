Casentino Academy: Maurizio Bonini lascia dopo 14 stagioni, cambiamenti in vista

A poche ore dalla finale playoff persa contro il Fiesole ecco arrivare l’indiscrezione che lascia presagire un importante avvicendamento all’interno del Casentino Academy. Maurizio Bonini, dopo ben 14 stagioni, è prossimo a lasciare la panchina gialloverde. La decisione sarebbe maturata al termine delle seconda stagione consecutiva che ha visto la società casentinese centrare un piazzamento playoff, andando a dare filo da torcere a tante big della categoria, come ha dimostrato il recente secondo posto in campionato. Bonini a quanto pare avrebbe deciso di interrompere qui questa avventura, una parentesi a dir poco importante nella sua carriera come allenatore. Da capire come si muoverà adesso la società gialloverde che ha da sempre puntato sulla continuità e anche sui ragazzi della vallata.

In Eccellenza nel frattempo è ufficiale la conferma di Mario Palazzi sulla panchina della Baldaccio Bruni. Arrivato a stagione in corso in biancoverde, Palazzi ha condotto lontano da acque agitate i propri ragazzi sfiorando anche i playoff. Adesso la conferma per impostare fin dall’estate il proprio credo tattico. A Monte San Savino ufficiale la conferma di Chini e non poteva essere altrimenti dopo la vittoria di Coppa e campionato, ma sono attese novità sul fronte rosa con importanti innesti per la categoria. A Castiglion Fiorentino tutto lascia presagire alla conferma di Zacchei, e negli ultimi giorni è spuntata l’ipotesi di Baldolini (ex Baldaccio) nelle vesti di collaboratore dell’area tecnica. A Foiano dopo la retrocessione hanno salutato sia il direttore sportivo Alessandro Bacci che il tecnico Nicola Santoni. Per il ruolo di direttore sportivo è arrivata la conferma di Michele Bruschi, per quello di allenatore ci sarà da aspettare. A Montagnano tutto fatto per Roberto Fani che torna in pista dopo l’esonero di Castiglion Fiorentino prendendo il posto di Luca Giusti. Scendendo in Prima categoria ecco che l’Arezzo Football Academy sembra intenzionata a ripartire da Iacomoni che ha condotto la squadra alla salvezza tramite i playout. Il Capolona Quarata viaggia verso la conferma di Dimitri Bronchi mentre ha salutato il direttore sportivo Samuele Sereni. A Tegoleto è sempre più remota la possibilità di vedere ancora in panchina il tecnico Bracciali. Tra l’altro i biancorossi hanno registrato un importante avvicendamento nella stanza dei bottoni: è Antonio Incitti il nuovo presidente mentre Fabio Ferradino assumerà la carica di vice. Nel ruolo di amministratore unico invece ci sarà Roberto Tuzzi.

Nel frattempo il Pieve al Toppo ripartirà da Alessandro Meacci. In Terza categoria dopo la Faellese sale anche la Sangoustinese grazie alla forbice che ha tagliato fuori la Tuscar.

Matteo Marzotti