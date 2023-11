"Casentino Academy vince 3-2 contro il Pienza"

CASENTINO ACADEMY

3

PIENZA

2

CASENTINO ACADEMY: Paoli, Checcacci, Pasquini, Lunghi T., Sorbini, Bronchi, Cipriani, Lunghi D., Caramelli, Giannotti, Ferri. Allenatore: Bonini.

PIENZA: Pelliccione, Marzocchi, Bonari, Da Frassini, Guerra, Bianciardi, Esposito, Severino, Retamel, Veliz, Cossa. Allenatore: Pacini.

Arbitro: Improda di Empoli.

Marcatori: 25’ Esposito, 31’ Cipriani, 38’ autorete di Checcacci, 43’ e 73’ Bronchi.

SOCI (AREZZO) – Due volte in vantaggio fuori casa – prima sull’1-0 e poi sul 2-1 – grazie a una prova di valore, il Pienza subisce il ritorno del Casentino Academy. I padroni di casa prima raggiungono il pari, qualche minuto prima dell’intervallo, e poi effettuano il sorpasso a spese di un Pienza pur capace di distinguersi per una buona prestazione. Sblocca Esposito, ma Cipriani riporta in equilibrio il match per i locali. Ospiti di nuovo a segno in una azione confusa, con deviazione di un giocatore locale nella propria porta. Il Casentino Academy però nella circostanza si è dimostrato team dalle mille risorse. E grazie alla doppietta di Bronchi ha saputo capovolgere gli equilibri, ottenendo il prezioso 3-2 nei riguardi di un Pienza che può comunque, dopo la sconfitta, ripartire da da una prova gagliarda.

Pa.Bart.