"Casentino Academy vince, Sansovino scivola: Giornata durissima per le aretine in Promozione"

Giornata durissima per le aretine in Promozione con la sola vittoria del Casentino Academy e il pareggio del Lucignano, mentre cadono tutte le altre. Lo scivolone di giornata è quello della corazzata Sansovino. Gli arancioblù in casa della Settignanese vanno sotto per mano di Tofanari al 50’, pareggia Vanai poco dopo ma al 90’ Marrani firma il sorpasso rossonero. Un passo falso che vede la Sansovino di Testini scendere al terzo posto, a meno sette dalla vetta occupata dall’Affrico che batte il Subbiano 1-0 e allunga in testa. Al secondo posto adesso c’è il Grassina che batte per 2-0 l’Alberoro di Marco Bernacchia. Restando in tema aretine non è andata meglio al Montagnano che oggi vedeva in porta il debutto di Scarpelli (ex Arezzo, Sangiovannese e Terranuova). I torelli cadono contro l’Antella in casa per mano di Santucci. Debutta con un punto il Lucignano di Gennaioli. Gli amaranto della Valdichiana contro la quotata Chiantigiana passano al 67’ con un gol del solito Vasseur ma al 78’ Conforti pareggia i conti.

L’unica aretina a sorridere è il Casentino Academy. I gialloverdi passano per 3-2 sul Pienza dopo essere andati in svantaggio. Senesi in gol con Esposito al 27’ ma Cipriani pareggia al 35’. Al 39’ però un autogol vale il raddoppio del Pienza ma prima dell’intervallo Bronchi pareggia. Sempre Bronchi al 71’ firma la vittoria.