Casenuove Gambassi, via alla nuova avventura: "Vogliamo divertirci e provarci ogni domenica"

Due stagioni fa ha vinto il proprio girone di A2 nel campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa, ma l’anno successivo ha rinunciato alla promozione nel massimo livello amatoriale per sbarcare in Figc e al primo anno di affiliazione ha vinto subito il campionato di Terza Categoria. Il prossimo 21 settembre sarà quindi ai nastri di partenza della Seconda Categoria. Stiamo parlando del Casenuove Gambassi, che per la nuova avventura ha deciso di affidarsi ad Andrea Fulignati, ex centrocampista e capitano del Castelfiorentino in Eccellenza e già allenatore dell’Aurora Montaione in Seconda Categoria oltre che vice di Marco Corsi a Certaldo nell’ultima Eccellenza.

"Avevamo proposto il rinnovo a mister Ceccatelli, ma per impegni personali è impossibilitato ad essere presente la domenica, così di comune accordo abbiamo deciso di separarci – commenta il direttore sportivo, Paolo Cioni –. Poi, una volta saputo che Andrea si era liberato da Certaldo abbiamo deciso di andare subito su di lui perché lo abbiamo visto crescere e sia come uomo che come allenatore lo riteniamo il profilo giusto". Consolidarsi e garantirsi un futuro puntando sui giovani è l’idea del club presieduto da Tommaso Ciulli, che oltre alla prima squadra ha allestimento anche la Juniores.

"È stato un lavoro gravoso, ma grazie anche alla collaborazione con il Castelfiorentino United siamo riusciti a costruire una squadra da zero raggiungendo complessivamente i cinquanta tesserati – prosegue il diesse –. Ci tengo a ringraziare il sodalizio gialloblù anche per averci permesso di allenarci al sussidiario del Neri e di giocare a Cambiano le gare interne del campionato".

A proposito di campionato, Cioni non nasconde le tante incognite. "Per noi è completamente nuovo, a parte quelle di zona, non conosciamo né squadre né campi ma di sicuro non ci mancherà l’entusiasmo dopo l’ultima esaltante stagione. Del resto anche per noi che abbiamo qualche anno di calcio alle spalle è stato il primo campionato vinto ed è una bella soddisfazione. Così come lo è stato confermare gran parte della rosa, fatta eccezione per quei ragazzi che non possono giocare la domenica".

Il diesse valdelsano, infine, è chiaro anche su quali sono gli obiettivi. "Divertirsi cercando di fare un campionato dignitoso – conclude –. Ciò non vuol dire che non scenderemo in campo ogni domenica per vincere". Intanto oggi alle 16 prima amichevole a San Donato a San Miniato col San Miniato Romaiano di Prima Categoria.

Simone Cioni