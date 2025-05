Casenuove Gambassi vince il Girone B Pisa, Calasanzio ai play-off promozione

Con la 30ª ultima giornata disputata nel weekend tra 10 e 11 maggio, si è concluso il Girone B di Pisa della Terza Categoria, e con esso sono arrivati i verdetti finali. Il Casenuove Gambassi non si lascia sfuggire l’occasione di mettere le mani sul titolo e, anche se sarebbe bastato un pareggio, supera l’Oltrera, compagine che termina l’anno al tredicesimo posto, imponendosi fuori casa per 0-2 grazie alle reti di Fioravanti e Koceku: sfumato quindi per un soffio il primato da capocannoniere per quest’ultimo, che chiude l’anno con 19 gol all’attivo, appena uno in meno di Samb, della Stella Azzurra. Superata quindi la concorrenza del Casciana Termelari, a lungo rivale per il titolo, che però si è dovuta arrendere nonostante abbia vinto anche all’ultima giornata, battendo il Perignano fuori casa.

Un altro grande risultato lo ha invece ottenuto il Calasanzio, che ha superato per 3-1 il Castel del Bosco in casa (a segno Bianco, con una doppietta, e Fulignati) ottenendo i 3 punti necessari per chiudere l’annata al quinto posto con 56 punti, entrando così di diritto nei play-off per la promozione: sarebbe comunque bastato eguagliare il risultato ottenuto dal Perignano, che ha perso.

Oltre al già citato Casciana Termelari e il Santa Maria a Monte, arrivati rispettivamente secondi e terzi, negli spareggi per il salto di categoria il Calasanzio troverà anche un ‘derby’ contro il Ponte a Elsa, che con 58 punti ha chiuso l’anno al quarto posto grazie al pareggio esterno con la Stella Azzurra per 2-2 (gol degli ospiti firmati da Sindoni e Scattini). Piccola soddisfazione personale per Viggiano del Ponte a Elsa che, pur rimanendo a secco nell’ultima uscita, chiude l’anno con 17 gol segnati prendendosi così il terzo gradino del podio nella classifica marcatori.

Scendendo nella graduatoria, invece, troviamo il Ponzano che, nonostante la debacle interna per 0-3 ai danni dal Santa Maria a Monte, chiude l’anno in una tranquilla nona posizione e può già iniziare a pianificare la prossima stagione. Nell’anticipo del sabato, invece, il Fucecchio ha salutato l’annata perdendo anche lo scontro di bassa classifica contro La Borra, che ha raggiunto quota 16 punti, proprio dietro ai bianconeri che chiudono così al terzultimo posto.