Casette Verdini sfida Azzurra Colli in semifinale playoff con diverse assenze

"A casa dell’Azzurra Colli ci attende una gara complicata a cui ci presentiamo con diverse assenze". Roberto Lattanzi, tecnico del Casette Verdini, parla della semifinale playoff di oggi alle 16.30. "Non ci saranno Donnari, Telloni, Midei e Tidiane per infortunio, per squalifica Del Brutto: sono assenze pesanti non avendo una rosa ampia. Affronteremo un’Azzurra che ritengo la migliore dopo Trodica, ci presenteremo con l’entusiasmo di una frazione che ha conquistato lo storico accesso ai playoff. Sono gare in cui può succedere di tutto". Nel calcio può succedere di tutto come ha dimostrato il Casette Verdini vincendo a Porto Sant’Elpidio, un blitz che ha permesso alla squadra di Lattanzi di entrare nei playoff escludendo gli avversari. "Non avevamo nulla da perdere, magari nel primo tempo abbiamo concesso qualcosa agli avversari e nella ripresa abbiamo approfittato di un loro calo". Pure oggi il Casette Verdini non ha alternative se non la vittoria. "È un match complicato, ma nel calcio mai dire mai. Di positivo c’è l’entusiasmo della mia squadra e una società che non ci fa mancare mai nulla, ci è vicino senza metterci pressione. Vivremmo questo giorno come una festa". È una stagione positiva per il Casette Verdini. "Ci siamo presentati con una rosa ristretta per cui gli infortuni hanno avuto un peso. Abbiamo conquistato i playoff, vantiamo la migliore difesa del girone e possiamo contare su una società che è sempre stata al nostro fianco".