Casette Verdini vince 2-1 contro Trodica: Gentilucci decisivo

Casette Verdini

2

Trodica

1

: Carnevali, Forte (25’ st Ferrari), Menchi, Moschetta, Ciurlanti, Tidiane, Cingolani (36’ st Midei), Corrado, Latini, Gentilucci (30’ st Ogievba), Romanski. All. Lattanzi.

TRODICA: Vesprini, Chornopyshuck, Orazi (31’ st Xhafa), Ciccalè, Gabrielli (4’ st Cappelletti), Greco, Virgili (4’ st Panichelli), Marcaccio (7’ st Becker), Susic, Merzhug (4’ st Giovannini), Gobbi. All. Buratti.

Arbitro: Paoletti di Fermo.

Reti: 13’ st rig. Latini, 15’ st Giovannini, 18’ st Gentilucci.

Tutto succede nella ripresa. Latini trasforma il rigore per il fallo subito dal portiere e porta in vantaggio il Casette Verdini. Dopo 2 minuti ci pensa Giovannini a riportare in parità il match. Passano 3 minuti e Casette Verdini di nuovo in vantaggio: Tidiane serve Gentilucci che dentro l’area buca il portiere e segna il 2-1. Il Trodica tenta il tutto per tutto per rimettere la gara in sesto, ma la difesa regge e alla fine il Casette Verdini si assicura una vittoria fondamentale per continuare a sognare i playoff.