Casette Verdini vincente. Monticelli al tappeto
La formazione di Lattanzi sblocca il risultato con il gol di Pagliari. Nella ripresa il protagonista è Morettini, autore di una doppietta.
Casette Verdini
3
Monticelli
0
: Carnevali, Trinetta (24’ st Ferri), Ciurlanti, Tidiane, Moschetta, Donnari (34’ st Luciani), Morettini (45+3’ st Marcolini), Pagliari (11’ st Forte), Latini, Lattanzi.A (32’ pt Blunno), Romanski. A disp: Vesprini, Delfino, Nicolella. All: Lattanzi R.
MONTICELLI: Marcucci, Fazzini (32’ st Gabrielli), Fabi Cannella, Sosi, Fattori, Vallorani, Pandolfi (15’ st Fontana), Diarra (19’ st Felici), Flaiani, Veccia (40’ st Santoni), Rocciola (32’ st Galli). A disp: Nardinocchi, Filipponi, Marcoianni, Crescenzi. All: Stallone.
Arbitro: Chenouf di Pesaro.
Reti: 37’ Pagliari, 28’ st e 44’ st. Morettini.
Inizia nel migliore dei modi il cammino del Casette Verdini che supera 3-0 al Nello Crocetti il Monticelli nella prima giornata di campionato. La formazione allenata da Lattanzi dimostra di avere voltato pagina dopo la sconfitta della settimana scorsa in Coppa Italia.
Buon primo tempo degli amaranto che creano pericoli alla porta di Marcucci senza trovare la stoccata vincente. Poi la formazione di casa mette la freccia con Pagliari (37’) che trova il jolly vincente dalla distanza. Si va al riposo con il Casette Verdini in vantaggio.
Nella ripresa il Monticelli schiaccia la formazione di casa nella propria metà campo proponendo un buon calcio, ma improduttivo e poco incisivo. Il Casette Verdini regge bene l’urto e chiude la pratica nel finale con Morettini protagonista sotto rete, l’ex Chiesanuova prima trova da fuori la splendida conclusione del raddoppio, poi si ripete depositando di testa in rete firmando così la doppietta personale. Il giocatore mette il sigillo sulla vittoria finale degli amaranto in una partita contro un avversario di valore.
Nicolò Ottaviani
Continua a leggere tutte le notizie di sport su