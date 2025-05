Caso scommesse: il Collegio di garanzia accoglie parzialmente il ricorso di Pastina

Torna a riservare novità il caso scommesse risalente alle stagioni sportive 2021-2022 e 2022-2023 che coinvolse alcuni giocatori tra cui Francesco Forte, attaccante dell’Ascoli costretto a scontare una squalifica di 9 mesi poi ridotti a 5. Lunedì la seconda sezione del Collegio di garanzia, presieduta dall’avvocato Ferruccio Auletta, ha preso in esame il ricorso presentato dal calciatore Christian Pastina, che lo scorso novembre aveva risolto il proprio contratto con il Benevento, in merito ai 2 anni di squalifica inflitti dalla Procura federale – poi ridotti a 12 dalla Corte federale d’Appello - per il caso calcioscommesse che lo aveva visto coinvolto assieme a Gaetano Letizia, Enrico Brignola (entrambi prosciolti) e appunto Francesco Forte (squalificato per 9 mesi di cui 4 commutabili in altre pene). Il Collegio di garanzia del Coni ha accolto solo il quarto motivo del ricorso e per effetto ‘ha annullato la decisione impugnata e rinviato alla Corte federale d’Appello della Figc in diversa composizione’. Dunque l’organo di giustizia sportiva dovrà esprimersi nuovamente sul caso, ma con membri diversi rispetto al passato. La decisione dovrebbe arrivare entro 30 giorni e potrà essere nuovamente impugnata dai legali del calciatore. Questa la motivazione emessa dagli organi di giustizia sportiva: "La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e nel resto infondati i primi tre motivi di ricorso e ha accolto il quarto motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, ha annullato la decisione impugnata e rinviato alla Corte federale di Appello Figc in data 18 ottobre 2024, da Christian Diego Pastina contro la Figc, la Procura federale Figc e la Procura generale dello sport presso il Coni per l’annullamento della decisione della Corte federale d’Appello, sezioni unite, Figc, pubblicata e notificata in data 20 settembre 2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente, è stata parzialmente riformata la decisione del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, Figc del 7 agosto 2024, che aveva inflitto, a carico di Christian Diego Pastina, la squalifica per anni 2 e l’ammenda di 15mila euro, e, per l’effetto, è stata irrogata, nei confronti del medesimo, la squalifica di mesi 24, di cui 12 commutabili in prescrizioni alternative, oltre all’ammenda di 10mila euro".

mas.mar.