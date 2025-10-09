Caso stadio, il Rimini diserta il Tar. Ma potrà giocare al ’Romeo Neri’

"Siamo certi che il futuro il nuovo amministratore unico, Buscemi (nominato dal curatore giudiziario nei giorni scorsi), adotterà un comportamento più professionale". Lo dicono da Palazzo Garampi nel giorno in cui, all’udienza cautelare convocata al Tar, il Rimini decide di non presentarsi. La questione, lo ricordano benissimo i tifosi biancorossi, riguarda l’utilizzo del ’Romeo Neri’ per le gare interne. Un’assenza che non arriva come un fulmine a ciel sereno. Infatti, alla vigilia dell’udienza dal club avevano già comunicato formalmente al tribunale la rinuncia del club a presentarsi. E quindi a difendersi. Una rinuncia che ha ovviamente portato il Tar a emettere sentenza di improcedibilità. La domenica ’della discordia’ risale al 7 settembre. Quel giorno è fissata la gara tra Rimini e Ternana al ’Neri’. Qualche ora prima del match l’amministrazione comunale nega l’impianto al club di Giusy Anna Scarcella, ritenendolo inadempiente.

Il club si rivolge al Tar che emette una sospensiva, in sostanza superando il diniego che il Comune aveva espresso per lo svolgimento della prima partita in casa. Sentenza emessa in cosiddetta ’inaudita altera parte’, quindi senza che il Comune potesse presentare memorie ma facendo esclusivamente affidamento su quanto rappresentato dal Rimini. Immediatamente il Comune si era costituito in giudizio obiettando che il provvedimento impugnato dalla Rimini Calcio era quello sbagliato (risaliva infatti a un paio di settimane prima ed era relativo ad un’altra vicenda), l’assenza di istanza per la concessione dello stadio (non avevano in quel momento fatto ancora la domanda per l’utilizzo dell’impianto) e, soprattutto, l’assenza del piano sanitario, obbligatorio per legge per lo svolgimento della partita. Con la rinuncia all’udienza cautelare da parte del club biancorosso è venuta, così, meno la materia del contendere sul caso del 7 settembre. Nel frattempo, a un mese di distanza, il club della Scarcella ha presentato la documentazione mancante, quindi potrà continuare ad utilizzare l’impianto sia per gli allenamenti che per le partite. Capitolo chiuso. Non si sa fino a quando, ma per il momento chiuso. In mezzo a tutti gli altri capitoli aperti che stanno mettendo in ginocchio il Rimini.