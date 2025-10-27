Casolese dominante: battuto il Radicondoli nel derby. Il Badesse manda a fondo il San Quirico. Gioia Amiata

Giornata di pareggi a reti bianche, quella delle squadre senesi impegnate nel Girone E della Prima Categoria. Termina infatti 0-0 la sfida tra Chiantigiana e Bettolle, che portano a casa un punto a testa, poco utile per entrambe le formazioni, in particolare per i biancorossi che restano bloccati in zona play out. Stesso risultato anche per il Torrita, bloccato in casa sul risultato di partenza dall’Arezzo e che si trova quindi fuori, al momento, dagli spareggi promozione.

Nel Girone F spicca l’importante successo esterno del Torrenieri, che batte 2-0 il San Miniato e si ritrova da solo in testa alla classifica. Il match si decide nell’arco di dodici minuti nella ripresa: al 58’ su rigore, apre le danze Francesco D ‘Aniello (nella foto), alla sesta rete in stagione, e al 70’ Cruciani le chiude. Non riesce a tenere il ritmo la ormai ex capolista Scarlino, bloccata sullo 0-0 nel proprio stadio dal Montalcino e raggiunta al secondo posto da una sontuosa Casolese, che nel derby valdelsano supera 2-0 i padroni di casa del Radicondoli grazie alle reti di Ulivelli in avvio e di Tramonte, che le permettono di issarsi a quota 12 punti. Appena una lunghezza più indietro si piazza il Badesse, che infligge una pesante batosta ad un San Quirico ora palesemente in crisi. Brutto l’inizio di gara dei giallorossi, che si trovano in svantaggio già dopo dieci minuti grazie alla rete in mischia di Lellis. Il san Quirico trova il pari in chiusura di prima frazione con Corbinelli, ma già in avvio di ripresa Giardulli sigla il 2-1. I giallorossi questa volta non riescono a reagire, e al 71’ Mazza chiude i conti, lasciando la squadra della Val d’Orcia ancora a secco di vittorie dopo sei giornate.

Primo successo stagionale, invece, per l’Amiata: la squadra di Abbadia San Salvatore batte in rimonta il Campagnatico grazie alle reti di Bisconti e Lafraitisse e lascia, per la prima volta dall’inizio del campionato, l’ultimo posto, dove rimane il Ponte d’Arbia, che non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Campiglia. Pari anche per il Piancastagnaio, che impatta sul 2-2 in casa dell’Argentario. Una doppietta per parte per le due squadre: alle reti del bianconero Tondi rispondono quelle di Loffredo per i padroni di casa, che impediscono agli amiatini di lasciare la zona play out.

Vittoria di misura, infine, per il Pianella, che batte 1-0 il Cinigiano e lo supera in classifica, portandosi ai confini della zona play off: i senesi padroni di casa sono abili a gestire il match fin dai primi minuti, portandosi in vantaggio già al 20’ grazie alla rete di Bonucci e poi gestendo senza troppi affanni il resto del match, fallendo anzi in almeno due casi l’occasione per il raddoppio.