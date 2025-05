Casolese pronta per la sfida decisiva contro Cortona Camucia

E’ pronta a tornare in campo, la Casolese, per il rush finale della sua stagione: oggi, a partire dalle 16, i biancorossi affronteranno sul suo terreno il Cortona Camucia, che solo una settimana fa ha eliminato il Pinacastagnaio nei play off del Girone F, nella prima fase degli spareggi per la promozione. Si tratta di una sfida fondamentale per il gruppo allenato da mister Maurizio Borghi, che ha potuto passare l’ultimo mese ad allenarsi dopo la fine della stagione regolare: grazie al secondo posto conquistato con ben sedici punti di vantaggio sulla terza, infatti, la Casolese ha potuto evitare i play-off del proprio girone, passando direttamente alla fase successiva. Un risultato notevole per il club valdelsano, protagonista di una stagione di altissimo livello, che l’ha vista perdere solo due partite e battagliare a lungo con l’Orbetello per la vittoria del campionato, trascinata in particolare dalle reti di Luigi Sabatino, capocannoniere del Girone F con 21 gol, e venendo frenata solo da qualche pareggio di troppo. Adesso alla Casolese si presenta una grande opportunità per continuare la strada verso la Promozione, ma dovrà stare molto attenta a non commettere errori contro il coriaceo Cortona.

Marco Brunelli