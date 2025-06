Cassani atteso sulla panchina biancorossa, Stanzani nel mirino del Forlì

In attesa dell’annuncio di Cassani sulla panchina biancorossa, che arriverà dopo venerdì, anche il mercato dei giocatori del Carpi inizia a muoversi. Un nome che sta circolando per il neopromosso Forlì è quello di Leonardo Stanzani, attaccante classe 2000 sotto contratto ancora per 12 mesi coi biancorossi, che sarebbe finito sul taccuino della società romagnola. Arrivato la scorsa estate dalla Pro Patria come uno dei primi colpi del mercato biancorosso per la C, Stanzani ha faticato a esprimersi sugli stessi alti livelli che aveva avuto nei 3 anni precedenti col club lombardo (108 gare con 19 reti e ben 14 assist) e in 12 mesi ha giocato 26 gare, ma appena 7 da titolare, quella al debutto col Rimini e poi appena 3 in tutto il girone di ritorno, segnando solo una rete nella trasferta vittoriosa di Pineto.

Ex biancorossi. Roberto Canepa, che dal 2011 al 2015 è stato a Carpi con vari ruoli (responsabile area tecnica, del settore giovanile, collaboratore tecnico della prima squadra e mister degli Allievi Nazionali) sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica del Bra, formazione piemontese neopromossa dalla D, che potrebbe anche essere nel girone ’B’ del Carpi visto che come stadio di casa ha scelto quello del Sestri Levante. Per poche settimane invece è rimasto in biancorosso Sebastiano Siviglia, che sarà nello staff di Simone Inzaghi in ll’Al Hilal col ruolo di collaboratore tecnico. A Carpi venne scelto nella della drammatica estate del 2021, quella della mancata iscrizione del Carpi Fc dall’allora socio Forlenza e guidò per qualche settimana il ritiro "surreale" di San Zeno di Montagna prima della definitiva bocciatura di metà agosto che fece decadere anche il suo contratto. Da allora ha guidato il Potenza per 10 gare nel 2022, poi è rimasto fermo.

