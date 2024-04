Castel Maggiore, Progresso in salita verso la salvezza, incertezze a Pistoiese

I risultati positivi dell’ultimo periodo – ad eccezione della recente sconfitta di misura maturata sul campo della capolista Carpi – e le vicende extra-campo che si stanno verificando in casa Pistoiese hanno sensibilmente innalzato le quotazioni salvezza del Progresso di Matteo Vullo. Domenica scorsa, gli arancioni toscani, in gravissima crisi societaria, non si sono presentati alla trasferta di Fanfulla e questa rinuncia, oltre al 3-0 a tavolino, ha comportato un punto di penalizzazione. Proprio grazie a questo -1, il team di Castel Maggiore ha scavalcato la diretta avversaria al quintultimo posto e, se il campionato finisse oggi, il playout si giocherebbe in terra bolognese con due risultati a disposizione.

Ma le nuvole scure, a Pistoia, non si sono certo diradate e solamente oggi si saprà se gli orange scenderanno in campo nel match interno contro il Sangiuliano. Stando a quanto filtra, i toscani dovrebbero giocare, ma, se qua alla fine, dovesse arrivare una seconda rinuncia dopo quella di Lodi, ecco che la Pistoiese sarà esclusa dal campionato con conseguente revisione della classifica.

Ma, al di là di questo, il Progresso dovrà pensare prima di tutto a sé stesso. Oggi, alle 15,30, al ‘Biavati’ di Corticella (il ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore è impegnato dal torneo internazionale ‘Tassi), i rossoblù affronteranno la seconda forza del campionato Ravenna e, nonostante il differente tasso tecnico, Selleri e compagni faranno di tutto per cercare di strappare un risultato positivo e mettere così un ulteriore mattoncino verso il sogno chiamato salvezza.

