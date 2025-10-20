Castelfidardo,. Ancora una sconfitta. Dov’è la cura-Monaco?

SAN MARINO 1CASTELFIDARDO 0

SAN MARINO: Meli, Pericolini, Lecchi, Brighi, Ale, Shiba, Useini (30’ st Wanchope), Gulinatti, Babbi (34’ st Moriano), Visconti (35’ st Maimone), Gasperoni (25’ st Merlonghi). Panchina: Dighionno, Tosi, Golfarelli, Provazza, Berardi. All.: Malgrati.

CASTELFIDARDO: Osama, Fiscaletti, Valentino, Abagnale, Paramatti, Bugari, Taddei (1’ st Traini), Clerici (15’ st Bartoli), Morais, Palestini (15’ st Zanutel), Kari (28’ st Cilenti). Panchina: Coccia, Castorina, Locanto, Dovhanyk, Tarulli. All. Monaco.

Arbitro: Benestante di Aprilia.

Rete: 43’ pt Gasperoni.

Note: ammoniti Gasperoni, Useini, Brighi e Palestini.

Anche dalla Romagna il Castelfidardo torna a mani vuote. Cambio in panchina, da Cuccù a Monaco, ma non cambia il risultato per i fidardensi, che escono sconfitti dal Calbi di Cattolica contro il San Marino. Puniti da un gol nel finale della frazione iniziale. Gasperoni sorprende la difesa fidardense, con una conclusione a fil di palo che beffa Osama. Con gli ospiti che protestano, invano, per un presunto fallo su Valentino prima e sulla dubbia posizione poi di partenza di Gasperoni.

Lo stesso Gasperoni in precedenza aveva impegnato Osama (al rientro dopo l’infortunio), con il portiere ospite che aveva salvato la propria porta. Il Castelfidardo ci prova con Taddei, ma Meli c’è. La squadra di Monaco reclama anche un calcio di rigore, poco prima della mezz’ora, per un tocco con il braccio largo, a seguito di un calcio d’angolo, ma l’arbitro lascia proseguire.

Nella ripresa il Castelfidardo ci prova maggiormente, ma non riesce a pervenire al pareggio. Non basta la reazione di Paramatti e compagni. Proprio il capitano dei fidardensi in pieno recupero ha un’occasione per pareggiare, ma calcia alto. In precedenza i padroni di casa sfiorano il raddoppio con Lecchi, ma la mira è imprecisa. Nel finale il forcing dei fidardensi non viene premiato. Prima di Paramatti ci aveva provato Zanutel. E così arriva la settima sconfitta su otto gare per i marchigiani.