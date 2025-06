Castelfidardo: attesa per il nuovo allenatore, decisione entro domani

Oggi o al massimo domani i giorni decisivi per il nuovo allenatore del Castelfidardo. Sarà la volta buona? Sembra proprio di sì, almeno dalle dichiarazioni del presidente Costantino Sarnari. "Martedì (domani, ndr) ci sarà il nuovo allenatore". La dirigenza fidardense dovrebbe riunirsi oggi nel tardo pomeriggio per decidere la nuova guida tecnica. Un vertice rimandato di un paio di giorni forse per problematiche societarie. Non sono escluse novità infatti nella composizione dei soci visto che dovrebbero entrare un paio di nuove figure.

È ormai una settimana che si vocifera del probabile ingresso di Andrea Zega, presidente della Sangiorgese Monterubbianese che le voci danno in uscita da quest’ultima e del procuratore abruzzese Ettore Palantrani che dovrebbe andare a ricoprire a Castelfidardo anche la figura di direttore sportivo. Sarnari glissa: "Non li ho visti". Per ora di ufficiale dalle parti del Mancini, almeno per la prima squadra, ci sono solo le partenze. Certe ormai da giorni quelle di mister Marco Giuliodori e capitan Gianmarco Fabbri, ma mancherebbe solo l’ufficialità per almeno altri tre ‘big’ che dovrebbero salutare la città della fisarmonica.

Bomber Nanapere che dovrebbe restare in D, ma andando a indossare una squadra che punterà in alto (Teramo?). Baldini è vicinissimo invece alla Clodiense e anche Gambini sembra aver ricevuto offerte da società di fuori regione. "La squadra ha fatto benissimo e le richieste a molti non mancano. Vogliono giustamente fare il salto di qualità, ma non tutti andranno via". Il ragazzo di casa, Braconi? "Sta pensando. Spero che resti, anche perché è di Castelfidardo e potrebbe essere il nuovo capitano".

E su mister Giuliodori che ha scelto Fossombrone. "Se me l’aspettavo che andasse via? Sì e no. Anche se pensavo che andasse in una squadra più blasonata, che potesse puntare a vincere il campionato. Il Fossombrone ha fatto benissimo, ma non penso che punti ad andare in C. Al mister gli ho fatto un in bocca al lupo, ma gli ho detto pure che quando ci incontreremo nel prossimo campionato lo voglio battere. Comunque un 8 se lo merita. Ha trovato l’ambiente giusto ma, come i giocatori, non è sempre facile. Un anno si va a mille, l’anno dopo non è detto che sia così.