Castelfidardo e Vigor E’ caccia alla vittoria

SENIGALLIA

La Vigor cerca continuità, Magi attende risposte e progressi. La sfida contro L’Aquila è proibitiva ed i senigalliesi dovranno sfoderare un prestazione senza sbavature per uscire indenni dal "Gran Sasso d’Italia". "L’Aquila è un avversario forte, non lo scopriamo certo oggi, ed al di là del modulo che sceglierà mister Fucili saranno comunque temibili – spiega il mister vigorino Beppe Magi -. La Vigor è in salute, sta prendendo consapevolezza dei propri mezzi quindi mi aspetto una prestazione all’altezza del palcoscenico che ci aspetta. Finora abbiamo giocato con tanti under: ben venga il dinamismo, ma a volte è importante contare anche su un po’ più di esperienza nei momenti cruciali della gara… Sta a me gestire i ragazzi a disposizione, indubbiamente però alcuni recuperi risulteranno determinanti". Magi si riferisce agli over e le notizie in arrivo dall’infermeria sono piuttosto confortanti: Tonelli è pienamente ristabilito e sarà della gara, tornano in gruppo anche Milli e Parrinello, out invece capitan Pesaresi, Beu e Traore. "Milli non è al meglio – sottolinea il mister vigorino –, la spalla è ancora un po’ debole, quindi non voglio affrettare i tempi, ma la convocazione è un passo in avanti importante".

Vista l’assenza forzata di Gambini per squalifica, la soluzione più logica dovrebbe prevedere Subissati nell’undici di partenza, ma non è la sola possibilità per il tecnico di Pesaro. Qualora Magi decidesse di mantenere il collaudato 4-3-3, potrebbe optare per Tomba nei panni di terzino, spostando De Marco nella linea di centrocampo. La Vigor avrebbe così tutti i centrali, potenzialmente titolari, in campo, e in caso di defezioni o imprevisti durante il match l’allenatore potrebbe giocarsi il jolly Parrinello. Non è da escludere neppure la possibilità di un temporaneo ritorno al 3-5-2, ma in questo caso De Feo o Braconi dovrebbero adattarsi a un ruolo poco congeniale alle loro caratteristiche, ed è difficile immaginare rivoluzioni nel tridente d’attacco. L’Aquila invece dovrà rinunciare a Tavcar, mentre Mantini e Buchel sono in dubbio. Defezioni importanti che tuttavia non scalfiscono il valore della rosa di Fucili.

Nicolò Scocchera