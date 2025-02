Castelfidardo per la svolta. La Samb rivuole il successo

"Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare". La frase storica di John Belushi nel film cult Animal House deve essere preso come esempio dalla Samb per il match di questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 14.30) con il Castelfidardo. Ma perché il gioco è divento duro? Innanzitutto per i due pareggi con Fossombrone e Roma City che hanno fatto rialzare la testa a L’Aquila e Teramo sempre distanti dieci lunghezze. E poi perchè numerosi sono gli infortuni in casa rossoblù. L’ultimo in ordine di serie quello di Candellori. Ma non bisogna dimenticare che contro il Castelfidardo mancheranno Zini e Lulli che completamente recuperati dai rispettivi malanni muscolari non verranno rischiati questo pomeriggio. Out anche il portiere Semprini con Eusepi che salterà anche la trasferta di Avezzano. Per Sbaffo, invece, la decisione definitiva verrà presa poco prima di presentare la lista all’arbitro Pascuccio di Ariano Irpino. La presenza del Re Leone, almeno in panchina, è legata alle condizioni del terreno di gioco del Riviera delle Palme zuppo d’acqua dopo la costante pioggia delle ultime ore. Una situazione che potrebbe mettere in difficoltà una squadra tecnica come la Samb e agevolare il Castelfidardo che verrà a San Benedetto con il chiaro intento di rendere difficile la vita alla capolista. Palladini, quindi, dovrà trovare l’assetto tattico giusto per portare a casa i tre punti. Possibile la conferma del 4-2-3-1. Davanti ad Orsini ci saranno Zoboletti che dovrebbe essere preferito a Chiatante, Pezzola, Gennari e Orfano. A centrocampo i due centrali dovrebbero essere Guadalupi e D’Eramo con Paolini sotto punta a ridosso di Moretti. Sulle corsie esterne Kerjota e Battista. Palladini potrà contare su Fabbrini, completamente recuperato dopo l’infortunio. Ma non è escluso neppure un ritorno al 4-3-3. Sono quattro i precedenti finora disputati dalla Samb contro il Castelfidardo, tutti vinti. Il 3 novembre 2013 (Campionato di Eccellenza Marche) termina con il risultato di 2-1, maturato grazie alle reti nel primo tempo di Borghetti e Piccioni con il Castello a segno con Sbarbati nella ripresa. Il 10 maggio 2015, la Samb si impone per 3-0 (Leonardo Gentile e doppietta di Davide Scarpa). Il 20 settembre 2015 i rossoblù di Palladini si impongono per 1-0 grazie ad un gol di Davide Salvatori. Ed infine il 7 novembre 2021, è sufficiente la rete di Vincenzo Lisi per fare esultare la formazione allenata da Mauro Antonioli. Benedetto Marinangeli