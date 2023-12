Castelfidardo, quel gol pesante dell’ex Morganti:: "Cercavamo la vittoria da ormai troppo tempo"

Ci voleva il colpo di testa di un ex per il ritorno alla vittoria del Castelfidardo. Domenica, a Montegiorgio, ci ha pensato Jacopo Morganti, dopo una manciata di minuti dal fischio d’inizio, a siglare il gol decisivo che ha fatto tornare il sorriso nella squadra di Giuliodori che non vinceva da fine settembre (a Tolentino) raccogliendo nel mezzo nove pareggi e subendo una sconfitta sul campo del Chiesanuova. "Ho segnato di testa su una punizione laterale da destra ed è stata una bellissima soddisfazione, sia perché era importantissimo su un campo del genere sbloccarla subito e poi perché ha portato alla vittoria che desideravamo da tanto tempo – confida Morganti, classe 2001 –. E poi ho segnato a una mia ex squadra a cui porto tanto rispetto, anche se non ho chiuso in bellissimi rapporti per fattori extra calcistici". Ci voleva un difensore al Castelfidardo per tornare al successo. "Nel corso degli anni ho ricoperto tutti i ruoli della difesa". E adesso "abbiamo tutti i mezzi per poter stare lassù, ma la fortuna e gli episodi non sono stati dalla nostra parte. Ma continuando a lavorare con umiltà e voglia riusciremo a toglierci delle soddisfazioni".