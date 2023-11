Castelfidardo, sfida alla capolista. Big match tra Jesina e Urbino

In casa il Castelfidardo passa da una capolista all’altra. Due settimane fa solo il vento impedì ai fidardensi di sfidare l’allora prima della classe, l’Urbino, rinviando la sfida di Filottrano. Oggi, ma nel rinnovato Mancini di Castelfidardo, i biancoverdi si troveranno di fronte la capolista attuale dell’Eccellenza: la Civitanovese. Debutto stagionale quindi ’caldo’, nel proprio stadio in partita ufficiale, per la squadra di Giuliodori che inaugurerà il nuovo manto in erba sintetica del Mancini dopo averlo provato ieri mattina nella rifinitura (nella foto). Mercoledì poi il Castelfidardo tornerà a giocare in casa per recuperare la sfida contro l’Urbino. Atteso quest’ultimo da due trasferte nel giro di pochi giorni. Perché oggi l’Urbino è di scena a Jesi, a sfidare una Jesina in serie positiva da sei giornate. L’Osimana al San Claudio di Campiglione di Fermo ha invece un solo risultato davanti: la vittoria, contro un Monturano Campiglione reduce da due ko di fila, per cercare di risollevare una classifica "che inizia a preoccuparci" ha detto a inizio settimana bomber Alessandroni che sogna la nomination al Fifa Puskás Award assegnato al calciatore o alla calciatrice che abbia realizzato il gol più bello dell’anno dopo la prodezza in sforbiciata all’ultimo secondo nel derby contro il Castelfidardo.

Eccellenza, undicesima giornata. Oggi (ore 14.30): Castelfidardo-Civitanovese, Jesina-Urbino, K-Sport Montecchio Gallo-Montegiorgio, Montegranaro-Chiesanuova, Montefano-Maceratese, Monturano Campiglione-Osimana, Sangiustese-Atletico Azzurra Colli, Tolentino-Urbania.

Classifica: Civitanovese 21; Chiesanuova e Urbino 19; Montegranaro 18; Montefano e Jesina 16; Maceratese 15; Montecchio e Urbania 14; Castelfidardo 12; Montegiorgio, Osimana e Tolentino 9; Sangiustese Vp 7; Monturano C. 6; Azzurra Colli 3.