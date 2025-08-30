Castelfidardo. Tre arrivi e una partenza. Alla corte di Cuccù. Fallisi, Clerici e Amato. Domenica c’è il derby

Una settimana con ben sei arrivi nel Castelfidardo e una partenza: Pecchia ha salutato per motivi familiari. Di ieri l’ufficializzazione di tre giocatori: un difensore, un centrocampista e un portiere.

Dalla Svizzera ecco Alessandro Jeremiah Fallisi. Difensore centrale, classe 2002 di 183 cm, di Zurigo, muove i suoi primi passi nelle giovanili della squadra della sua città, l’Fc Zurigo. Poi arriva il passaggio in Spagna, nel Rayo C, prima di tornare a casa indossando la maglia dell’Yverdon FC II. Per lui si tratta della prima esperienza italiana.

L’arrivo più recente è invece quello di Nicolò Clerici, che deve portare esperienza e qualità al centrocampo fidardense. Clerici, classe 1999, arriva a Castelfidardo con un bagaglio importante di partite in D. Dopo aver mosso i primi passi nelle giovanili dell’Ascoli, ha disputato infatti diversi campionati di quarta serie, collezionando più di 100 presenze in categoria tra Seregno, Saluzzo e Porto d’Ascoli, per poi approdare nelle ultime due annate nelle fila dell’Atletico Ascoli. "Giocatore di rendimento e garanzia", garantiscono dalla dirigenza biancoverde, che va a rinforzare la mediana di mister Stefano Cuccù.

In porta invece ecco Daniele Amato, classe 2005, cresciuto nella Sambenedettese, che ha poi militato nella Juniores dell’Ascoli per due annate, di cui una sotto età. Nell’ultimo campionato ha vestito la casacca dell’Atletico Mariner, in Eccellenza. Anche lui come Fallisi aggregato al gruppo di mister Stefano Cuccù.

Ancora tra gli svincolati Nicholas Caprari.