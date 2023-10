Castelfiorentino, che tonfo. E ora è profondo rosso

TUTTOCUOIO

5

CASTELFIORENTINO UNITED

0

TUTTOCUOIO: Carcani, Sorbo, Puleo, Remorini, Massaro, Papi, Rossi, Severi, Carrozza, Chiti, Solari. A disp. Iacoponi, Edu Mengue, Favilli, Pratesi, Fiscella, Novi, Turini, Princiotta, Centonze. All. Tavano

CASTELFIORENTINO UNITED: Lupi, Mancini, Casanova, Maltinti, Campatelli, Canali, Ballerini, Benvenuti, Borri, Ercoli, Bruni. A disp. Neri, Baragli, Tanzini, Boni, Reale, Fall, Pieracci, Durante, Ferretti. All. Scardigli

Arbitro: Biagini di Lucca

Reti: 12’ e 20’ Massaro, 33’ Rossi, 78’ Princiotta, 86’ Turini

PONTE A EGOLA – Brutta batosta per il Castelfiorentino United al Leporaia di Ponte a Egola, dove il Tuttocuoio impiega di fatto poco più di mezzora per archiviare la pratica. Una doppietta di Massaro nei primi venti minuti indirizza la gara con i gialloblù valdelsani che non riescono ad imbastire una reazione degna di nota e al 33’ ecco anche il 3-0 di Rossi. Nella ripresa, il Tuttocuoio abbassa i ritmi e bada soprattutto a gestire il triplice vantaggio, mentre il team di Scardigli cerca di regalarsi un finale di speranza. Invece, il neo entrato Princiotta cala il poker in contropiede al 78’ e otto minuti più tardi l’altro subentrato Turini fissa il punteggio sul definitivo 5-0 per la squadra di Ciccio Tavano. Benvenuti e compagni restano così al penultimo posto a quota 6, in compagnia del Fucecchio, con sole 2 lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda Geotermica.