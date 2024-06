Castelfiorentino, il primo colpo è Iacoponi. Arrivano altre conferme nella Real Cerretese

Primo squillo sul mercato del nuovo direttore sportivo del Castelfiorentino United Andrea Pucci, che ha portato alla corte del confermato mister Nico Scardigli il portiere Simone Iacoponi. Estremo difensore classe 2001 nato a Pontedera, il nuovo numero uno gialloblù è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli per passare poi alla Primavera del Pisa, con cui ha giocato 8 partite nel campionato di Primavera2 2019-‘20. La stagione successiva arriva invece il debutto tra i ‘grandi’ a Scandicci, dove colleziona 21 presenze in Serie D. Nel 2021 si trasferisce poi al Fratres Perignano in Eccellenza, mettendo da parte altri 20 ‘gettoni’ ed arrivando fino ai play-off. Prima di passare al Tuttocuoio, con cui ha vinto l’ultimo campionato di Eccellenza proprio nel girone del Castelfiorentino United, Iacoponi ha vestito anche le maglie di Real Cerretese e Ponsacco in Promozione, con 26 presenze complessive nel torneo 2022-‘23.

Rimanendo in Promozione proseguono le conferme proprio in casa Real Cerretese: Leonardo Lapi, centrocampista classe 1996 e cerretese doc, vestirà infatti biancoverde anche nel 2024-‘25. Oltre a lui mister Petroni potrà contare ancora sul portiere Alessio Battini (‘87), sui difensori Alessio Lamberti (‘96) e Bernardo Tramacere (‘05), sui centrocampisti Edoardo Nieri (‘01) e Lorenzo Meucci (‘94) e sugli attaccanti Neri Melani (‘97), Khalil Bouhafa (‘97) e Matteo Fedi (‘98). Si è invece accasato al San Miniato Basso, sempre in Promozione, l’esperto mediano Duccio Fioravanti (‘90).

Salendo in Eccellenza il Fucecchio amplia il parco attaccanti con un’altra conferma. Dopo quella di Rigirozzo, seguita dal grande colpo Sciapi, ecco infatti che il diesse Pardini ha trovato l’accordo pure con il giovane fantasista Alessio Badalassi (‘03), altro fucecchiese doc. Decisamente importante anche la conferma di Alessandro Arapi (‘02), vero e proprio jolly di difesa e centrocampo. Prende sempre più forma, insomma, il team bianconero che potrà contare ancora pure sul portiere Tommaso Del Bino (‘93), sui difensori Andrea Lecceti (‘98) e Valerio Ghelardoni (‘99) e sui centrocampisti Francesco Malanchi (‘01), Federico Cenci (‘00) e Francesco Mariani (‘88). Chiudiamo con il Gambassi, che dopo diverse conferme e qualche nuovo innesto ha ufficializzato anche chi non farà più parte della rosa a disposizione del nuovo mister Mauro Falco. Si tratta dei difensori Lorenzo Tafi (‘91), Lorenzo Vallesi (‘92) e Matteo Orlandini (‘00), del mediano Giacomo Salerno (‘95), dei centrocampisti Damiano Bagnoli (‘96), Matteo Ciappi (‘98) e Guido Dini (‘03), dell’esterno Alessandro Pellegri (‘00) e dell’attaccante Gionata Fontanelli (‘89), autore di 14 reti nell’ultima stagione.

