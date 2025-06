Castelfiorentino United: confermati quattro giocatori chiave per la nuova stagione

Comincia a prendere pian piano forma la nuova rosa del Castelfiorentino United, che per il prossimo campionato di Promozione sarà affidata al nuovo tecnico ex Fucecchio Lorenzo Dell’Agnello. Sono quattro infatti le prime conferme dell’ultima rosa gialloblu. Si tratta di Vittorio Maltini, difensore centrale che da sicurezza a tutto il reparto arretrato, oltre ad essere un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Poi il centrocampista Damiano Bagnoli (nella foto), sostanza e intelligenza tattica a servizio della squadra, ma con anche un certo feeling con il gol. Nella stagione da poco conclusa è infatti risultato il miglior marcatore valdelsano con 7 centri. Sempre per quanto riguarda la mediana, resterà ancora al Neri pure il giovane classe 2006 Tommaso Fè, vice capitano della Juniores Regionale, che ha chiuso al terzo posto il campionato di categoria affacciandosi per altro già anche in prima squadra dove porterà entusiasmo e determinazione. Infine, il quarto confermato è l’affidabile terzino di spinta Andrea Nidiaice, che a settembre tornerà a disposizione dopo un brutto infortunio.