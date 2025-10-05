Castelfrettese stoppata. I Portuali salvano il pari
I biancorossi salutano la vetta della classifica nonostante la buona prova. Le difese attente tengono le reti inviolate, sventando le numerose occasioni.
CASTELFRETTESE 0 PORTUALI ANCONA 0
CASTELFRETTESE: Giovagnoli, Lucchetti, Bartolini, Rinaldi (30’ st Zannini), Mazzieri, Ortolani (16’ st Novelli), Sordoni (37’ st Bugari E.), Brunori, Serrani, Gabrielli (25’ st Parasecoli), Mazzarini (5’ st Rango). Panchina: Graziosi, Galeotti, Alessandroni, Lazzarini. All. Bugari Y.
PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ragni, Catalani (28’ st Testoni), Rinaldi, Savini, Girolimini, Altieri (25’ st Gramaccia), De Marco (23’ st Sbarbati), Gioacchini (30’ st Serio), Franca (39’ st Paloka), Lucesoli. Panchina: Ruzzi, Tucci, Principi, Mascambruni. All. Mancini.
Arbitro: Ballarò di Pesaro.
Finisce in pareggio il derby tra Castelfrettese e Portuali Ancona. Un punto a testa, con la Castelfrettese che perde la vetta della classifica del girone A di Promozione. Questo perché il Lunano supera di misura la Biagio Nazzaro Chiaravalle portandosi così a +2 dai biancorossi.
La squadra di Bugari ci prova soprattutto nel primo tempo. Le azioni più pericolose dei locali con Bartolini e Sordoni, Tavoni è attento, dall’altra parte Franca alza la mira dalla distanza.
Nella ripresa la rasoiata di Lucesoli sfiora il palo mentre De Marco su punizione calcia alto di poco. Sbarbati poi si rende pericoloso in due circostanze: Giovagnoli è bravo a intercettare il pericolo sul tiro rasoterra, nell’altra un difensore di casa ribatte la conclusione della punta ospite.
La Castelfrettese prova ad accelerare nel finale, ma Tavoni è sempre attento a sventare le mischie generate dai calci piazzati. Finisce 0-0, con la Castelfrettese che difende l’imbattibilità stagionale. Per i Portuali di Mancini terzo pareggio consecutivo.
Michele Carletti
