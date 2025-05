Castellalto: Mazzola cerca la vittoria al Bertoni per accedere alla finale

CASTELLALTO (Teramo)In casa Mazzola il bicchiere è giustamente mezzo pieno dopo il ko di misura di ieri. Adesso però serve una vittoria domenica al Bertoni per accedere alla finale. "E’ stata una bella partita dal punto di visa del gioco – ha detto mister Marco Ghizzani (foto), ieri in tribuna per squalifica, al termine del match – con due squadre che hanno giocato a viso aperto per 90 minuti. Sapevo quali erano i punti di forza dei nostri avversari ma anche quelli deboli. A mio avviso non siamo stati bravi nel primo tempo a sfruttare le occasioni che abbiamo creato ma pensiamo a restare concentrati adesso e sul pezzo credendoci molto in vista del ritorno di domenica prossima".La rete al 94’ come detto rimette tutto in discussione. "E’ la testimonianza di ciò che dicevo, ovvero che i ragazzi sono concentrati e sul pezzo sempre - ha rimarcato il tecnico –. Prima avevamo avuto delle situazioni simili a quella in cui abbiamo segnato ma i ragazzi devono crederci sempre perché le occasioni sappiamo crearle sempre anche contro avversari di questo livello. In campo c’è stato gioco ma anche nervosismo perché è normale con questa posta in palio, ma ho notato anche sportività tra le due squadre come è giusto che sia".Un rammarico però torna in mente a Ghizzani. "Quello resta perché abbiamo capitalizzato troppo poco, ma resto contento della prestazione dei ragazzi", conclude l’ex centravanti della Robur. "E’ stata una bella partita contro un avversario forte – ha sottolineato invece il presidente del Castelnuovo Vomano Dino Di Stefano dopo la gara all’emittente Trsp tv –. Il rammarico è quello di aver subito il gol nel finale dopo aver dilapidato almeno un paio di situazioni importanti per segnare il 3-0 nella ripresa. Abbiamo giocato comunque una grande gara e sappiamo che preferiamo vincere segnando un gol più dell’avversario. Adesso pensiamo a giocare una grande partita a Siena domenica e a staccare il pass per la finale".