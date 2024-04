Castellano vince contro Castelnuovo, 2-1 con Galli R. decisivo

castelnuovo

1

castellaran

2

CASTELNUOVO: Braglia, Manini, Gilioli (62’ Solieri, 87’ Copertino), Buffagni (46’ Progulakis, 76’ Stanzani), Schenetti, Pedroni, Fosu, Reggiani, Cantaroni, Di Guglielmo, Fontanesi. A disp: Menozzi, Borri, Bazzani, Rebecchi, Pederzoli. All. Consoli.

CASTELLARANO: Lanzotti, Spano (74’ Cisse), Ficarelli, Valori, Paglia (36’ Longu, Sulla, Tardini, Cavazzoli, Sula, Bosi, Bertolani (74’ Galli R.). A disp. Rebottini, Pierini, Baroni, Pittalis, Galli A. All. Bardelli.

Arbitro: Zaccaria di Faenza

Reti: 18’ Di Guglielmo, 28’ Sulla, 88’ Galli R. Note: espulsi al 64’ Cantaroni e al 73’ Manini, ammonito Manini.

Il Castellarano infligge il secondo ko di fila al già salvo Castelnuovo che resta in 9. Al 18’ Di Guglielmo su calcio piazzato telecomanda il pallone nel sette da 20 metri per l’1-0. Al 28’ Sulla anticipa di testa tutti per l’1-1. Al 64’ il guardalinee fa espellere Cantaroni per un fallo su Longu, poco dopo doppio giallo per Manini. Così all’88’ Ficarelli calcia in diagonale e colpisce la traversa, sulla ribattuta Galli insacca di testa.