Castellina in Chianti, che beffa nel recupero. Virtus Asciano da poker. Radicondoli di misura

VIRTUS ASCIANO

4

ATLETICO PIAZZE

1

ASCIANO – Successo da poker per la Virtus Asciano, capace di avere ragione di un Atletico Piazze che ha fatto il possibile per togliersi di dosso, nell’arco del confronto, l’etichetta di ultima della classe all’interno del raggruppamento. Barbi, Cantelli, David e Shqpron gli autori delle realizzazioni dei padroni di casa, per i quali si fa adesso interessante anche la posizione nella graduatoria. Ilazi firma invece la rete della compagine ospite, che chiude il girone ancora a quota uno nel girone M del campionato di Seconda categoria. Per la Virtus Asciano una affermazione dunque con netto punteggio per proseguire il cammino.