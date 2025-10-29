Castelnuovo a caccia del bis. Gialloblu contro la Larcianese

Turno infrasettimanale per il campionato di Eccellenza con il Castelnuovo che giocherà in trasferta, alle 14.30, a Larciano, allo stadio "Idilio Cei", contro la formazione pistoiese neopromossa, allenata da Cerata. "Ci aspetta una trasferta impegnativa – commenta il vicepresidente gialloblu Roberto Tamagnini – , contro una formazione neopromossa e che ha iniziato la stagione molto bene e, ora, si trova al quarto posto, con 12 punti. Comunque la nostra squadra ha dimostrato di saper giocare alla pari, anche con formazioni più blasonate e qualche punto in più sicuramente lo meritavamo. Dopo la bella partita di domenica, anche se un po’ sofferta nella ripresa, i ragazzi hanno ripreso autostima e ogni vittoria porta nuova carica e non fa avvertire la fatica. Naturalmente a Larciano vogliamo continuare nel filotto positivo per uscire fuori bassifondi della classifica".

La formazione del Castelnuovo non dovrebbe discostarsi molto da quella scesa in campo con la Massese, anche se, almeno in panchina, dovrebbe fare la sua comparsa, per la prima volta in questa stagione, il centrocampista Fazzi, classe 2000. Difficile, invece, il recupero dell’attaccante Nardi, ancora alle prese con l’infortunio subito. A disposizione dovrebbe ritornare anche il difensore Lunardi, classe 2003, che, nel riscaldamento di domenica mattina, aveva avvertito qualche problema muscolare ed era stato dirottato in panchina, senza possibilità di scendere in campo.

A Larciano la squadra di Gigi Grassi confida nel grande momento di forma che sta attraversando il centrocampista d’attacco Amine El Hadoui (foto), classe 2000, l’unico gialloblu che è rimasto sempre in campo nelle sette giornate di campionato, incorniciate da due reti. Per lui, finora, 133 presenze in campionato con la maglia del Castelnuovo e 19 reti messe a segno. Con la Massese è stato sicuramente il migliore in campo, come riconosciuto anche dagli avversari. Una grande condizione fisica che gli ha permesso, finora, un grande dispendio di energie, giostrando in ogni parte del campo e, addirittura, andando a rinforzare la difesa nei momenti di sofferenza.

"Il successo sulla Massese – sottolinea il “ds” Antonio Nelli – ha riportato tranquillità in tutto il gruppo: sia per i tre punti conquistati, sia per come ha giocato la squadra".

Dino Magistrelli