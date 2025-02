Castelnuovo al riscatto. Domani arriva il Cecina

Al "Nardini", domani, alle 14.30, arriva lo Sporting Cecina di Sebastiano Miano che, all’andata, inflisse la prima sconfitta stagionale ai gialloblu con un punteggio pesante, maturato in un secondo tempo poco felice. Dunque, per il Castelnuovo, un motivo in più per rifarsi. Sarà anche il giorno di Gigi Grassi e Jacopo Bonaldi. Il primo festeggia le 200 partite con la maglia gialloblu, tra "C2", Promozione ed Eccellenza, con 33 gol segnati. Jacopo Bonaldi, classe 2003, castelnuovese doc, 55 presenze e due gol con la maglia del proprio paese, rientra dopo una mezza stagione sfortunata per una serie di infortuni e inconvenienti. Il ragazzo, attaccatissimo alla maglia, spera proprio che, ora, il prosieguo della stagione gli sorrida un poco.

"Sarebbe bello – dice – rientrare con una vittoria per me e per il mio paese". Gigi Grassi, nonostante le primavere che trascorrono senza sosta, pensa già al futuro. "Duecento partite sono poche – sorride – con la maglia della squadra in cui sono cresciuto prima di andare in giro per l’Italia. Non mi pongo limiti fintanto che la condizione regge. Mi piacerebbe festeggiare anche con un gol, dopo i cinque del girone di andata, dato che non ho ancora segnato nel ritorno".

Per il Castelnuovo, chiamato al riscatto dopo i due ko nei derby con Massese e Viareggio non è un momento facile per una serie di infortuni e di influenze che da diverso tempo falcidiano la "rosa" di Vangioni. "E’ un momento un po’ complicato in effetti – commenta il trainer – , ma non dobbiamo abbatterci. Gli undici che andranno in campo e gli altri a disposizione giocheranno anche per i compagni infortunati. Sicuramente dobbiamo compattarci ancor di più e stare molto concentrati per non farci prendere il sopravvento dagli avversari. Il Cecina, fra l’altro, è una squadra che sa giocare un buon calcio e i ragazzi sono stati avvisati come controbattere i rossoblu livornesi".

Il Castelnuovo è secondo ex aequo con la Sestese, con 37 punti, frutto di 11 vittorie e 4 pareggi. Il Cecina, invece, ha 29 punti, frutto di 7 vittorie e 8 pareggi. In comune le due squadre hanno 6 sconfitte ciascuna: attacchi prolifici, ma anche numerosi gol subiti.

Dino Magistrelli