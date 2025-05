Castelnuovo femminile chiude la stagione in Eccellenza Toscana con salvezza e crescita giovanile

E’ terminata la stagione calcistica della prima squadra del Castelnuovo femminile, compagine allenata anche quest’anno da coach Flavio Bechelli che ha disputato il suo primo campionato in Eccellenza Toscana, massimo campionato regionale.

Gli obiettivi prefissati erano una salvezza più tranquilla possibile, al cospetto di avversarie più esperte della categoria; squadre storiche e blasonate e nuove realtà emergenti, ma già con "rose" e budget di categoria superiore.

A vincere, infatti, il campionato è stata proprio l’altra neopromossa, quella Casolese che aveva dominato il campionato di Promozione nella stagione 2024. Doppio salto di categoria che vedrà le ragazze senesi disputare la serie "C". Emblematico, per la Casolese, il dato che ha visto solo una sconfitta in due anni, subita proprio a Castelnuovo.

Al secondo e al terzo posto si sono classificate le altre due dominatrici della stagione, il Rinascita Doccia e il Prato; mentre il Livorno ha concluso con un ottimo quarto posto. A seguire le senesi del Lornano Badesse e, più staccato, il Marginone dell’allenatrice Elena Proserpio che è stato la "bestia nera" delle gialloblu, con due vittorie in altrettanti derby. Più fortunato, invece, il Castelnuovo con il Livorno, contro il quale ha raccolto quattro punti su sei a disposizione.

"La salvezza per la nostra squadra – spiega l’allenatore Flavio Bechelli – era stata, di fatto, raggiunta già al termine di un positivo girone di andata, chiuso a 12 punti. Mentre il ritorno è stato da media retrocessione, con un solo punto conquistato. Causa principale è stata sicuramente il numero e la gravità degli infortuni che hanno colpito ben cinque titolari, in un campionato difficile e di livello".

"Note liete della stagione – aggiunge il trainer – , oltre alla salvezza da matricola di categoria della prima squadra, è stata la crescita del settore giovanile, sia in termine di numeri che di prestazioni. Le ragazze e bambine provengono da un bacino che va dall’alta Garfagnana alla Piana di Lucca e oltre, con le due compagini delle Under 11, allenate da Ivo Carrari e della Under 15, guidata da Michele Mazzanti. Nelle ultime gare hanno esordito in prima squadra Lavinia Fontanini e Giada Pieroni, entrambe classe 2010".

Per la prossima stagione, il "ds" Flavio Stefani e lo staff stanno già lavorando da tempo per organizzare e migliorare ulteriormente l’unica realtà di calcio femminile presente in Valle del Serchio.

Un progetto nato nel 2021 e che vedrà la quinta stagione al via ad agosto, con le atlete che svolgono allenamenti sia a Castelnuovo, sul sintetico del "Nardini", che in Media Valle. Una società, quella gialloblu, basata sulla cura del settore giovanile e sull’impiego di calciatrici del luogo, con staff tecnico di spessore e abilitato.

Dino Magistrelli