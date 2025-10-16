Castelnuovo Garfagnana- Sestese. Un altro pareggio per i rossoblù. E domenica arriva il San Giuliano

CASTELNUOVO G. 0SESTESE 0

CASTELNUOVO G.: Barghini, Quilici, Morelli, Cecilia (88’ Michi), Rossi (80’ Ramacciotti), Lunardi (63’ Condè), Casci (78’ Cecchini), Bartolomei, Andreotti, Nardi, El Hadoui. All. Grassi.

SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Mernacaj, Pisaneschi, Biondi, Cirillo, Dianda, Safina (58’ Burato), Berti (54’ Fiorentino), Ciotola (61’ Belli), Ermini (80’ Casati). All. Polloni.

Arbitro: Simoncini di Pontedera.

Ammoniti: Andreotti, Nardi, Cirillo.

Note: espulso al 36’ Pisaneschi.

CASTELNUOVO GARFAGNANA

Continua la striscia di pareggi per la Sestese Polloni, che anche sul campo ostico del Castelnuovo Garfagnana non riesce a sbloccare la casella delle vittorie, chiudendo il turno infrasettimanale sullo 0-0. Un risultato che lascia l’amaro in bocca per come si è sviluppato, in particolare per l’ennesimo episodio che ha condizionato i rossoblù: stavolta a farne le spese è stato Pisaneschi. Nonostante l’inferiorità numerica, la Sestese di Polloni ha dimostrato carattere. Guidati da un buon Cirillo, vero metronomo e diga, i rossoblù hanno costruito le loro occasioni con Casati ed Ermini senza fortuna. Il Castelnuovo ha provato a pungere con El Hadoui e Andreotti, ma il reparto difensivo di Polloni ha saputo chiudere ogni varco. Dopo il palo colpito da Bartolomei al 62’, quando il pareggio sembrava ormai scontato, il subentrato Fiorentino al 94’, ha scagliato un tiro potente e preciso all’incrocio dei pali, ma il portiere Barghini ha tirato fuori il "capolavoro della giornata", deviando la palla gol. Domenica prossima al "Torrini" arriva il San Giuliano.

Giovanni Puleri