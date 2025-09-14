Acquista il giornale
Acquista il giornale
Castelnuovo, gran derby

Al "Nardini" il Viareggio dell’"ex" Vangioni. Tre assenze di peso. Grassi: "Riscatto"

di DINO MAGISTRELLI
14 settembre 2025
Capitan Cecchini: assenza pesante

Capitan Cecchini: assenza pesante

Ci siamo. Il gran giorno è arrivato... subito. Il Castelnuovo, oggi, alle ore 15, inizia al "Nardini" il campionato. E lo fa con il botto: subito con il derby contro il Viareggio. Simbolicamente si tratta anche di una "bella" tra gialloblu e bianconeri che si sono già incontrati due volte in Coppa Italia, con una vittoria per parte. A passare il turno sono stati i versiliesi, con un gol di scarto.

La notizia poco felice in casa gialloblu è, purtroppo, l’assenza di capitan Giacomo Cecchini che, dopo tante presenze consecutive, a cominciare dallo scorso campionato, deve scontare una giornata di squalifica per somma di ammonizioni ricavata nei play-off con il Cenaia nel maggio scorso. Un’assenza non indifferente per il centrocampo dei garfagnini per la bravura di Cecchini che sa interpretare, nell’arco della gara, diversi ruoli: sia da centrocampista difensivo che offensivo e, ciò che non guasta mai, anche rigorista sicuro. Insieme a Cecchini, mancheranno, per l’infortunio che si portano dietro da diverso tempo, Fazzi e Andreotti che i gialloblu non hanno ancora visto all’opera nelle gare ufficiali.

"Il Viareggio è sicuramente la squadra più forte e organizzata del girone – commenta l’allenatore Gigi Grassi – , costruita per il passaggio di categoria. Lo sappiamo bene, avendolo visto all’opera nelle due partite contro di noi e anche quando abbiamo vinto 4-1 all’andata, in diversi momenti, i versiliesi ci hanno messo in difficoltà. Detto questo, a noi non rimane che di scendere in campo molto concentrati e cercare di non aprire varchi per loro con qualche giocata superficiale. La sconfitta di domenica in coppa a Viareggio è passata ormai nel dimenticatoio e, anzi, ci ha fatto conoscere quali sono stati i nostri errori. E proprio su questo abbiamo lavorato in settimana".

Sicuramente c’è d’aspettarsi una partita giocata sotto l’aspetto tattico e sul controllo palla, al contrario di quelle due garibaldine, scintillanti con continui capovolgimenti di fronte, come abbiamo visto in coppa, dove si è pensato più ad attaccare e a fare gol (e in qualche modo anche a divertirsi), rispetto alla fase difensiva.

Oggi il pensiero dominante è condurre in porto un risultato positivo, magari accontentandosi del pareggio. Il Viareggio si annuncia al gran completo e l’"ex" Walter Vangioni ha soltanto l’imbarazzo della scelta, a cominciare dai portiere: l’ex castelnuovese Nucci e capitan Carpita.

Dino Magistrelli

© Riproduzione riservata

