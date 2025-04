Castelnuovo in rimonta: battuto il Cenaia e finale play-off conquistata

CENAIA

1

CASTELNUOVO

2

CENAIA: Baglini, Rossi, Solimano (29’ st Quilici), Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Marcon (35’ st Bartolini), Canessa, Ferretti, Apolloni (29’ st Pecchia). All.: Sena.

CASTELNUOVO: Biggeri, Casci, Lunardi, Tocci (33’ st Rossi), Leshi, Ramacciotti, El Hadoui, Cecchini, Camaiani, Grassi (44’ st Campani), Gabrielli. All.: W. Vangioni.

Arbitro: Casale di Siena.

Reti: 14’ pt Papini, 44’ pt El Hadoui, 23’ st Cecchini (rig.).

CENAIA - Il Castelnuovo, in rimonta, con una condotta di gara molto accorta, si è imposto con merito e vola in finale play-off. L’avvio di gara è di marca locale e Apolloni si mette subito in mostra con un paio di iniziative che mettono in crisi la difesa ospite. Il gol sembra nell’aria e, infatti, al 14’, Canessa si libera sulla destra e, poi, mette a centro area una palla per Papini che non ha difficoltà ad insaccare alle spalle di Biggeri. Al 22’ si fa vivo il Castelnuovo con Camaiani, ma Baglini sventa la minaccia in due tempi. La squadra ospite cresce, prende campo, mentre il Cenaia perde la brillantezza iniziale. In chiusura di tempo, al 44’, a seguito di un calcio d’angolo, il Castelnuovo pareggia il conto con un preciso colpo di testa di El Hadoui.

Nella ripresa il Cenaia, cui il pareggio consentirebbe di passare il turno, non riesce a controllare il gioco. L’iniziativa rimane nelle mani dei garfagnini e, al 23’, Camaiani, lanciato in contropiede, viene atterrato appena entrato in area da Baglini in uscita. E’ rigore che Cecchini trasforma. Il Cenaia prova a riportarsi in avanti, ma le conclusioni dei suoi attaccanti s’ infrangono contro il portiere ospite Biggeri. Anzi, al 47’, gli ospiti, in ripartenza, potrebbero triplicare, ma Campani fallisce un’incredibile occasione da gol. Per il Cenaia un’ amara conclusione. Per il Castelnuovo si apre la porta dei sogni.

Pietro Mattonai