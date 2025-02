Castelnuovo, sfida play-off. Arriva l’insidioso Cenaia

Domani, domenica 23 febbraio, alle ore 14.30, arriva, al "Nardini" di Castelnuovo, il Cenaia, allenato da Nicola Sena, terzo in classifica ex aequo con i gialloblu garfagnini e, pertanto, la partita ha il sapore dello spareggio per il consolidamento della posizione delle due squadre in zona play-off.

"E’ il momento di cambiare rotta, dopo quattro scivoloni consecutivi – afferma deciso l’allenatore Walter Vangioni – e, con il Cenaia, è l’occasione giusta per riprendere il cammino. Mancano sette partite alla fine e non possiamo permetterci altri intoppi, se vogliamo rimanere in zona play-off, come meritano la squadra, i nostri tifosi e la società".

"Purtroppo – aggiunge il trainer – , senza voler accampare scusanti, in questo ultimo mese abbiamo dovuto sopportare una serie di infortuni, costringendoci, di fatto a non avere i possibili ricambi durante la partita. Ora abbiamo recuperato qualche giocatore, ma anche con il Cenaia mancheranno Lunardi e Ramacciotti, mentre Gabrielli spero di poterlo portare in panchina. Inoltre sarà assente Gigi Grassi per squalifica. Domenica scorsa sono rientrati Casci e Leshi, anche se non erano al meglio della condizione, ma, con una settimana in più di allenamento, dovremmo vederli ancora più brillanti".

"Dobbiamo credere fermamente nei play-off – aggiunge l’allenatore gialloblu – che, per questa stagione, è il nostro obiettivo più importante. Da molte domeniche stiamo occupando proprio quella fascia e sarebbe triste uscirne nelle ultime partite. Sono sicuro che i ragazzi daranno il massimo per raggiungere l’obiettivo della società a inizio stagione e per dare qualche soddisfazione in più ai nostri tifosi".

Cenaia e Castelnuovo hanno entrambe 37 punti in classifica e anche l’andamento durante il campionato si è equivalso, con alti e bassi per ambedue. I verdearancio pisani hanno vinto 10 volte, pareggiato 7, contro 6 sconfitte; mentre il Castelnuovo ha vinto 11 volte, collezionando 4 pareggi, ma anche 8 sconfitte. Emtrambe le squadre hanno dei buoni attacchi, mentre le difese non appaiono troppo arcigne, con una media di un gol e più subiti per partita.

All’andata, allo stadio "Favilli-Pennati" di Cenaia, non andò troppo bene ai gialloblu che, dopo essere passati in vantaggio con Niccolò Casci, subirono la rimonta dei pisani, con gol di Neri, Pecchia, Canessa e Apolloni per un 4-1 finale, il secondo peggior risultato per il Castelnuovo in questo campionato, dopo quello rimediato a Cecina.

Dino Magistrelli