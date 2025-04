Castelnuovo trionfa nel campionato Juniores Under 19: stagione da record

Ancora un grande alloro per il Castelnuovo a livello giovanile. La formazione gialloblu allenata da Simone Tolaini – ex "bandiera" dei garfagnini, con 50 presenze anche in "C2" – , ha vinto il campionato provinciale "Juniores" Under 19, acquisendo, così, il diritto a disputare, nella prossima stagione, il campionato regionale, nel quale ritorna dopo due stagioni.

E’ stata una stagione da record, in testa dalla prima all’ultima giornata, nonostante la forza degli avversari. In 26 partite i gialloblu hanno messo insieme 70 punti, su 78 possibili. Degni avversari sono stati: il Viareggio, nella prima parte della stagione; ma, soprattutto, il brillante Valle di Ottavo che ha saputo vincere anche al "Nardini" e rimanere a ruota dei gialloblu fino alla fine.

Al termine della gara vittoriosa sul San Macario la squadra ha festeggiato di fronte al folto pubblico presente allo stadio "Nardini" e, successivamente, nel centro storico, con il sindaco Andrea Tagliasacchi e la vice Chiara Bechelli.

La "rosa" è così composta: capitano Tommaso Catoi, vice Federico Pieroni; Marco Ballerini, Francesco Bechelli, Sergio Bianchini, Dario Catani, Francesco Ceccarelli, Marco Corrieri, Daniel Daka, Tommaso Fanani, Filippo Marchini, Nizar Martinelli, Andrea Petrozzino, Thomas Micchi, Tommaso Micchi, Manuel Nigro, Filippo Paoli, Michele Salotti, Tommaso Salotti, Gabriel Sartini, Nicola Tortelli, Federico Toschi, Matteo Vecchi, Thomas Giusti, Edoardo Boni.

Una squadra composta da giovani di belle speranze, nati tra il 2006 e il 2007, diversi dei quali hanno già esordito in Eccellenza, come Petrozzino, Catoi, Thomas Micchi, Fanani.

Da aggiungere, poi, che il capocannoniere del campionato è stato Tommaso Catoi, con ben 31 reti; seguito da: Tommaso Salotti con 22, Thomas Micchi con 20 e Nizar Martinelli con 12. Complimenti al direttore sportivo Andrea Venturi per avere costruito una squadra da record, a tutto il gruppo e a chi lo ha guidato: prima Daniele Tonini e, poi, Simone Tolaini, coadiuvato da Francesco Inglese.

Importante, infine, il supporto dei dirigenti accompagnatori, a cominciare da Daniele Buriani, Pierfranco Tardelli, Carlo Lenzi e via via tutti gli altri.

