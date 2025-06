Castelnuovo Vomano trionfa: Mazzola sconfitto nonostante le occasioni

"C’è tanto e niente da dire: analizzando le due partite, credo che il Castelnuovo Vomano abbia meritato di vincere, anche se poi sono sempre gli episodi a decidere": è dispiaciuto il tecnico del Mazzola, Marco Ghizzani. "Nel primo tempo abbiamo avuto 4-5 palle gol e non ne abbiamo sfruttata una – evidenzia –, poi, in una partita come questa, è bastato mezzo infortunio a tagliarci le gambe. Abbiamo cercato di rimanere in carreggiata, ma l’avversario ha dimostrato di avere qualità, non a caso con le tre marcature di oggi gli abruzzesi sono arrivati a 97 gol. I dati parlano chiaro, di occasioni ne abbiamo avute più noi che loro, ma se non riesci a buttare la palla dentro, la partita si mette in salita". Un peccato: nel primo tempo la gara è stata a senso unico. "Come ho detto sono gli episodi a fare il bello e il cattivo tempo – dice il mister –. Continuo a fare i complimenti alla squadra, perché credo abbia fatto un lavorone, ma in gare come queste hai bisogno di tante armi, come giocatori offensivi. Alla fine noi abbiamo tenuto la baracca offensiva con un 2005, Borri e Geraci. Uomini di reparti veri non ne avevamo: difficile fare un campionato di vertie con due attaccanti. Basti guardare i nomi del Castelnuovo Vomano, Farias, Valiente, Ortiz, Espinar… Ne hanno tuti in questo campionato: non è un piangermi addosso, ma un sottolineare che il Mazzola ha disputato una grandissima stagione e sono orgoglioso di quello che io e il mio staff siamo riusciti a tirar fuori da questi ragazzi, anche a livello umano". Sul futuro. "Fare programmi per la prossima stagione è prematuro – chiude Ghizzani – sa d parte mia che della proprietà. Prima c’è da sbollire questa amara giornata. Discorsi in essere non ce ne sono, aspettiamo qualche giorno". Angela Gorellini