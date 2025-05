Castelnuovo Vomano vince 2-1 contro Mazzola nella semifinale playoff di Eccellenza

CASTELN. VOMANO

CASTELNUOVO VOMANO: Caputo, Sanchez Montilla, Cichella, Cappelletti, Maroto (90’ Salvemini), Tomas Calier (88’ Giammarinaro), Espinar (65’ Farias), Rufo, Piscopiello, Caparros Ruiz, Valiente. Panchina: Grilli, Ortiz Lopez, Olivi, Lugo Martinez, Lopez, Pettinella. Allenatore: Del Zotti.

MAZZOLA: Fontanelli, Forconi (78’ Turillazzi), Vecchiarelli, Camilli, Iacoponi, Bonechi, Bouhamed (70’ Fiaschi), Zanaj, Borri, Taflaj, Rocchetti. Panchina: Masiero, Pasqui, Ghiozzi Pasqualetti, Barducci, Zeppi, Papi, Leonardi. Allenatore: Pappalardo (Ghizzani squalificato).

Arbitro Rotondo di Frattamaggiore (Freda – Ferrara).

Reti: 40’ Cappelletti, 61’ Valiente, 94’ Borri.

Note: Ammoniti: Sanchez Montilla, Rufo, Caputo, Rocchetti, Bouhamed, Taflaj. Recuperi: 2 e 5.

CASTELLALTO (Teramo) – Il Mazzola esce sconfitto dall’andata della semifinale dei playoff di Eccellenza di Castellalto (Teramo) contro Castelnuovo Vomano. Il gol nel recupero però permette ai senesi di avere chance di ribaltare il risultato al ritorno per staccare l’ambito pass per la finale. Sul sintetico dei neroverdi i senesi approcciato bene il match, al 7’ tiro al volo pregevole di Vecchiarelli, Caputo blocca. I locali rispondono al 18’ quando, una palla allontana da corner, trova Maroto che calcia al volo chiamando Fontanelli alla respinta. Al 22’ Bel dialogo Taflaj-Camilli, il centrocampista lancia l’ex Terranuova Traiana che calcia a lato. Ancora biancocelesti al 25’: punizione dal limite, Vecchiarelli spara due volte sulla barriera prima di una deviazione in angolo sul tentativo di Taflaj.

La partita si sblocca al 40’: errore della difesa, Fontanelli respinge su Maroto ma Cappelletti infila in porta l’1-0. Il primo tempo si chiude con il Mazzola ad un passo dal pareggio, Taflaj rientra sul destro lasciando partire un tiro a giro che esce di poco sul fondo. La ripresa si apre con cross di Vecchiarelli che ripropone al centro, non ci sono maglie biancocelesti appostate in area.

Poco dopo clamorosa occasione per il Castelnuovo Vomano, Espinar vince un rimpallo dentro l’area trovandosi a tu per tu con Fontanelli, il clamoroso ritorno di Iacoponi devia la sfera in corner. Locali che prendono campo, al 57’ contropiede micidiale che porta Maroto alla conclusione, Fontanelli blocca. Al 60’ occasione Mazzola; Rocchetti sfonda sulla destra, palla al centro per una deviazione e salvataggio della difesa quasi sulla linea di porta. L’azione prosegue con Bouhamed che calcia addosso a Caputo. Il gol lo trovano gli abruzzesi: la botta dalla distanza Espinar viene respinta in tuffo da Fontanelli, sulla ribattuta si precipita Valiente che appoggia il 2-0.

I ragazzi di Pappalardo rischiano ancora sulla botta di Valiente, Fontanelli respinge. Il Mazzola preme, al 90’ Rocchetti serve una palla d’oro a Borri che manda a lato. Il numero 9 si fa perdonare al 94’: cross di Vecchiarelli, il bomber biancoceleste arriva in spaccata insaccando alle spalle di Caputo.